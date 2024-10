Esta película de animación rechazada por Warner podría terminar con una nominación en los Oscar 2025

Warner Bros no está viviendo una época precisamente tranquila como major. Una tendencia errática que viene encadenando toda una serie de decisiones que le han causado a la compañía una degradación en su estatus como gran multinacional de Hollywood. Desde su relación con los actores, hasta su fama de ser completamente autoritaria con el control de su contenido. Tanto es así, que todavía existen fans de DC cabreados por el fallido regreso de Henry Cavill como Superman en Black Adam o la cancelación completa de Batgirl. De esta forma y a la espera de saber qué pasará oficialmente con Coyote vs. Acme, ahora una película de animación que consiguió escaparse de su bloqueo comercial parece tener una buena oportunidad de cara a las próximas nominaciones de los Oscar 2025.

En la exhibición comercial, después del inconmensurable éxito de Barbie el pasado año, parecía que la compañía recuperaba en parte esa grandeza que le otorgó hace décadas distribuir licencias comerciales como El señor de los anillos o Harry Potter. Pero este año, la marca dirigida por David Zaslav ha protagonizado dos de los fracasos comerciales más sonoros del 2024: Furiosa y Joker: Folie à Deux. En el circuito de premios, la cosa no pinta tampoco excesivamente bien para la ronda final hacia los Oscar. Además de que las principales candidatas pertenecen a sellos independientes, Warner podría hacer un ridículo histórico si la última película de su propiedad intelectual que rechazó, termina apareciendo en la categoría de mejor película de animación en la alfombra roja. La cinta en cuestión es El día en el que la tierra voló por los aires (The day that earth Blew Up), una historia protagonizada por Porky y el Pato Lucas que Ketchup Entertainment se ha comprometido a estrenar en las salas estadounidenses.

¿De qué trata está película de animación?

En The day that earth Blew Up, los dos miembros de los Looney Tunes son la última esperanza para la tierra contra una invasión alienígena que por sus imágenes promocionales, beberá directamente del gran cine de serie B del género. Dirigida por Peter Browngardt, este cineasta es un hombre con sobrada experiencia en el cine de animación que ha dirigido entre otras cosas, capítulos de Hora de aventuras y varios cortometrajes de los propios dibujos de Bugs Bunny.

La película de animación se estrenó con gran éxito el pasado mes de junio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y desde la distribuidora, confirman un estreno el 28 de febrero de 2025 en Estados Unidos. Por desgracia, en España todavía se desconoce si quiera si llegará a las salas o si por el contrario, aterrizará directamente en alguna plataforma de streaming. Lo que parece claro por el comunicado de Ketchup Entertainment es que el sello quiere iniciar una carrera clasificatoria para los Premios de la Academia y con ello, precisará de una breve presentación en cines en 2024 antes de su llegada oficial en febrero. Fechas que por el momento no se han establecido oficialmente. En palabras del estudio, poder ser parte de una propuesta audiovisual de una de las franquicias más icónicas de todos los tiempos es un auténtico lujo:

«Durante generaciones, los Looney Tunes han ocupado un lugar especial en los corazones de los fanáticos de todo el mundo, incluido el mío. Es un verdadero placer llevar a los cines la historia hilarantemente inteligente, emotiva y maravillosamente interpretada de Peter Borwngardt para que los fanáticos y los amantes del cine de todas las edades experimenten una aventura cinematográfica completamente nueva y original con nuestros amigos, Porky y el Pato Lucas», explicaba el director ejecutivo Gareth West en el comunicado oficial de la marca.

Oscar 2025: un camino complicado

Lejos de las dificultades propias de terminar obteniendo una nominación en la categoría de Mejor largometraje animado, ganar dicha consideración parece una tarea prácticamente imposible el próximo 2025. No es una cuestión de calidad, sino de competencia. El cupo de la siguiente edición en la alfombra roja tiene dos gigantescas opciones y salirse de ellas, parecería una decisión muy extraña dentro de lo que nos tiene acostumbrados la Academia.

Por un lado, tenemos el fenómeno comercial y crítico de Del revés 2. La película de animación es la líder del box office este 2024 y un hito económico reseñable, colocándose en el octavo puesto de las películas más taquilleras de la historia del cine, recaudando casi 1.700 millones de dólares. Por otro, se encuentra la principal contrincante del sello Dreamworks: Robot salvaje. Una trama naturalista que ha emocionado a la audiencia y que podría arrebatarle el galardón al regreso de los sentimientos de Riley.

Así, por suerte o por desgracia para Warner, la corporación no tendrá que verse ante la vergüenza de estar presente en una improbable estatuilla de un título al que renunció, bajo los estrictos criterios de unos recortes de contenido que deben paliar la todavía deuda empresarial de aproximadamente 45.000 millones de dólares que mantiene el estudio.