Silvia Intxaurrondo no defrauda, siempre da un paso ideologizado más es una televisión pública que pagamos todos y que sólo comprenden unos pocos: este martes en el programa La hora de La 1 de TVE ha identificado al régimen teocrático de los ayatolás de Irán con la «ultraderecha», en el afán de vincular con la extrema derecha todo aquello que no sea progre o woke.

Intxaurrondo ha dicho que «en estos momentos Irán está en una encrucijada y va a ser su sociedad quien decida en este momento si puede seguir tolerando la ultraderecha instalada desde hace décadas de forma radical encarcelando ese país».

La periodista del programa de TVE, en su disparate ideológico, ve ultraderechistas instalados entre los republicanos islámicos del jomeinismo, que vincula religión y Estado.

Olvida que el régimen de los ayatolás está acusado de financiar a movimientos terroristas como Hamás, Hezbolá o los terroristas de Ansar Alá de Yemen, feroces enemigos de Israel, cuyo líder Netanyahu ha sido tachado de ultraderechista por sectores progresistas.

Tras este patinazo ideológico de Silvia Intxaurrondo, las redes se han echado encima de ella con reacciones como: «La ‘ultraderecha’ iraní que financió a Pablo Iglesias durante años». De este tipo hay una infinidad de mensajes en X:

La «ultraderecha» iraní que financió a Pablo Iglesias durante años. — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) January 13, 2026

Algunos mensajes en la red X le dan una verdadera lección de historia para que no adolezca de la misma en próximas apariciones, como este mensaje, que la aclara que el régimen iraní es «teocrático islámico chiita, con control religioso absoluto, restricciones a libertades individuales y políticas represivas, pero con algunas políticas económicas que podrían ser intervencionistas o populistas, más cercanas al autoritarismo religioso que a la ultraderecha liberal o nacionalista que se usa en Occidente. Decir “ultraderecha” puede confundir, porque esa etiqueta se usa en contextos de partidos nacionalistas, conservadores y de mercado, mientras que Irán se rige por la Sharía y un liderazgo clerical absoluto».

Luego están los que advierten de la psicosis woke y los que revelan una desinformación deliberada y planificada, como estos:

Otro comenta: «Silvia Intxaurrondo diciendo que el régimen iraní es de ultraderecha, con un subtítulo que pone que Trump , que dicen que también es de ultraderecha, decide si ataca a Irán. ¡Soberbio!»