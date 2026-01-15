La historia real que ya es lo más visto en Netflix esta semana: casi 2 horas de pura tensión

Cada cierto tiempo, un nuevo true crime conquista a los suscriptores de la «gran N roja». Entre éxitos de películas ajenas a la compañía y productos confeccionados en el propio estudio, si nos remontamos al auge de la marca, podemos encontrar historias criminales reales que son pilares fundamentales en el inicio de la creación nativa de contenidos. Ahí está el caso de Making a Murderer (Moira Demos y Laura Ricciardi, 2015) o el de Wild Wild Country (Chapman Way y Maclain Way, 2018). Ahora, el turno le ha llegado a otro thriller criminal que es lo más visto en Netflix: La influencer siniestra.

Estrenada el pasado 30 de diciembre, la pieza documental que cuenta la historia de Jodi Hildebrandt está dirigida por Sky Borgman, una de las realizadoras con más experiencia dentro del subgénero y que ha permanecido toda su carrera vinculada a la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings desde el 2017, cuando estrenó Abducted in Plain Sight. A partir de entonces, Borgman no ha parado de indagar en casos, asesinatos y desapariciones reales del lado más oscuro de la sociedad norteamericana. Los pecados de nuestra madre (2022), La chica de la foto (2022) o El caso Laci Peterson: El marido perfecto (2024) son algunos ejemplos de una trayectoria que el año pasado, ya nos trajo uno de los últimos fenómenos virales del true crime, Mi padre, el asesino BTK.

El planteamiento de un caso escabroso suele despertar la curiosidad y el morbo de los espectadores, quienes en un ejercicio de voyerismo sensacionalista, no pueden evitar terminar convirtiendo a largometrajes como este, en la comidilla de un tipo de público al que le apasiona comentar, recomendar y compartir los relatos que son tendencia dentro del catálogo del servicio de streaming. De esta forma, el reciente trabajo de Borgman se ha convertido en lo más visto de Netflix, pero…¿cuál es la historia detrás del planteamiento de La influencer siniestra?

El abuso y la manipulación de una terapeuta

El caso nos presenta a Jodi Hildebrandt, una terapeuta que fundó la organización Connexions Classroom. Un espacio y una metodología que tenía como base la crianza bajo valores religiosos, que partían de los llamados «los tres pilares de la verdad»; la honestidad impecable, la responsabilidad y la humildad absoluta. Un ejercicio de aislamiento y control sobre unos niños que incluso eran obligados a ejercer trabajos forzados.

La influencer siniestra se centra en la historia concreta del hijo de Ruby Franke, una youtuber famosa por su canal familiar 8 Passengers. El relato conmocionó mediáticamente a la sociedad norteamericana y Borgman lo cuenta con la maestría de quien sabe poseer un lóbrego material de punto de partida.

Lo más visto de Netflix: ‘La influencer siniestra’

En el ranking global, la pieza es de lo más visto de Netflix, aunque por el momento una comedia romántica la supera: ¿Podrá seguir reteniendo la atención de los espectadores La influencer siniestra? Este es el top 10 global de películas (de habla inglesa) más vistas esta semana: