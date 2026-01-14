Ni ‘Innato’ ni ‘Ciudad de Sombras’: la serie española que está entre lo más visto de Netflix y es una joya del humor

El todavía reciente año pasado, le regalo a la comunidad seriéfila una buena cantidad de historias de alto nivel. Tanto en el terreno internacional, con apuestas tan impactantes como Adolescencia (Philip Barantini, 2025) o Pluribus (Vince Gilligan, 2025), como en un mercado nacional en el que el público pudo deleitarse con la presencia de ficciones de la talla de Yakarta (Diego San José, 2025) o La suerte (Paco Plaza y Pablo Guerrero, 2025). Ahora, el ya iniciado 2026 promete seguir siendo un calendario acogedor para el entretenimiento del streaming y, buena prueba de ello es el estreno de la mejor serie española de Netflix en términos de humor: la cuarta temporada de Machos alfa.

Recién llegada al catálogo de la «gran N roja» el pasado 9 de enero, la nueva ronda de episodios de los hermanos Caballero ya reina en el top 10 de series más vistas de nuestro país. por delante de, no sólo otras producciones del impacto de Innato (Fran Carballal y Enrique Lojo, 2025) o Ciudad de sombras (Jorge Torregrosa, 2025), sino también de fenómenos globales como la despedida de la ficción creada por los hermanos Duffer, Stranger Things 5. Renovada para una quinta temporada, la serie española más vista de Netflix vuelve a traernos a nuestros «Machos alfa» favoritos, en su continuo intento de superar la gran crisis de la masculinidad que les ha tocado vivir.

Querían ponerse la medallita de la reconstrucción. Pero ni eso les ha salido. #MachosAlfa ya disponible. pic.twitter.com/rR5eXOO2em — Netflix España (@NetflixES) January 9, 2026

La serie española más desternillante de Netflix: el regreso de ‘Machos Alfa’

La cuarta temporada de Machos Alfa vuelve a repetir la fórmula que desde su estreno en 2022, le ha visto brillar ante la audiencia patria. Funcionado como un espejo en el que se articula tanto el costumbrismo de nuestra sociedad, como todas esas tendencias y cambios en el mundo de las relaciones y mecánicas entre hombre y mujer. Ahí entran temas como la deconstrucción masculina, las relaciones no monógamas o la nuevas formas de paternidad.

La trama de este regreso se centra en la crisis de los 40 de los cuatro protagonistas, quienes se van a vivir juntos sin contárselo a sus parejas, encontrado una especie de hogar comunitario en el que protegerse del divorcio. Es en ese espacio donde intentarán volver a ser los hombres que eran antaño, sin el prisma de ser constantemente juzgados. Entre los principales temas que aborda la serie, tenemos el uso de la inteligencia artificial en el amor, la copaternidad o un extranjerismo más que debe añadirse a su vocabulario: las situanionships (relaciones sin compromiso).

Cuando te has pasado el juego de la deconstrucción… ¿Cuál es el siguiente nivel? Una buena crisis de los 40. La temporada 4 de #MachosAlfa llega el 9 de enero. pic.twitter.com/C19Zzc6VS1 — Netflix España (@NetflixES) November 11, 2025

Los actores de siempre y nuevas caras

Machos alfa cuenta de nuevo en su reparto con el mismo cuarteto protagonista: Gorka Otxoa es Santi, Fele Martínez da vida a Luis, Fernando Gil interpreta a Pedro y Raúl Tejón vuelve a ponerse en la piel de Raúl. Junto a ellos, María Hervás, Kira Miró, Raquel Guerrero, vuelven a ser las parejas de los hombres y Paula Gallego encarna otra vez a Alejandra, la hija de Santi.

En sus roles secundarios, la cuarta temporada reincorpora a Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd. Como principal novedad, encontramos a Diego Martín, actor al que la audiencia todavía reconoce por su divertido papel de Carlos en Aquí no hay quien viva (2003). Serie que por cierto, supuso el punto de inflexión en la carrera de los creadores de Machos alfa, Alberto y Laura Caballero.

Los seis episodios de la cuarta temporada de Machos alfa ya están disponibles en Netflix.