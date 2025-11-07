Estrenos: ‘Bugonia’ y ‘Predator: Badlands’ lideran las novedades de la cartelera

Las novedades de la cartelera traen este fin de semana el mejor cine de autor con Bugonia y el regreso de la franquicia Predator a los cines, cuyo último estreno en la gran pantalla fue la Predator de Shane Black de 2018. Pero la variedad representada por estas dos antagónicas producciones no son la única aportación novedosa del patio de butacas. Lo último de la taquilla presenta grandes dosis de cine español y una sorprendente y valorada nueva apuesta cinematográfica de Netflix.

‘Bugonia’

Es sin duda el estreno más llamativo de la cartelera. Bugonia supone la quinta colaboración entre el cineasta griego y la oscarizada Emma Stone, quienes en esta ocasión adaptan el remake surcoreano, Salvar el planeta Tierra. La cinta nos pone en la piel de dos amigos conspiranoicos que deciden secuestrar a la CEO de una importante multinacional. ¿El motivo? Piensan que es una extraterrestre.

Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone, Marc T. Lewis, Parvinder Shergill y Vanessa Eng

Te gustará sí…los argumentos histriónicos y la sátira política y social son lo tuyo

‘Predator: Badlands’

No todas las producciones del fin de semana van a tener el corte autoral de Bugonia. El disfrute palomitero de Badlands pone el foco por primera vez en el alienígena, en vez de en sus víctimas. El protagonista es un Predator marginado que aterriza en uno de los planetas más letales de la galaxia. Eso sí, contará con la ayuda de un androide de la corporación Yutani. Empresa que conocemos gracias a la IP de Alien.

Reparto: Elle Fanning y Dimitrius Koloamatangi

Te gustará sí…adoras las aventuras y la ciencia ficción al «estilo Star Wars»

‘Siempre es invierno’

Adaptando la novela Blitz escrita por el propio David Trueba, en Siempre es viernes conocemos a Miguel, un arquitecto que viaja a Bélgica con su novia Marta para participar en un congreso. Allí, su relación termina. Pero Miguel decide quedarse unos días más para recomponer su vida.

Reparto: Miguel Verdaguer, Amaia Salamanca, Isabelle Renauld, Jon Arias, Vito Sanz, Naiara Carmona, Carla Nieto y Violeta Rodríguez

Te gustará sí…vives con pasión los dramedias románticos de Woody Allen

‘Reversión’

Más allá del reclamos de Bugonia y Predator: Badlands, la cartelera del fin de semana viene cargada de producciones nacionales. En Reversión, Mario y David se mudan con sus padres a una nueva casa. Al poco tiempo, David sufre un secuestro y al regresar después de 19 días, no recuerda nada de su ausencia. Con un comportamiento muy extraño, Mario comienza a sospechar que quizás quien ha vuelto no sea realmente su hermano.

Reparto: Jaime Lorente, Manuel Vega, Belén Rueda, Fernando Cayo, Manny Perez, Roger Waserman, Omar Patin y Vic Gómez

Te gustará sí…amas los thrillers donde los misterios rondan cada esquina

‘Subsuelo’

Eva y Fabián son dos hermanos mellizos que están a punto de cumplir la mayoría de edad. Todo cambia cuando en una noche de verano se ven involucrados en un accidente. Un conflicto cuyos detalles solo parecen saber ambos y su madre, Mabel.

Reparto: Julia Martínez, Diego Garisa, Nacho Sánchez, Sonia Almarcha, Itzan Escamilla, Gerardo de Pablos e Iñigo de la Iglesia

Te gustará sí… disfrutas de los dramas psicológicos un tanto turbios

‘Sueños de trenes’

Días antes de publicarla en su catálogo, Netflix proyecta en cines este drama que encandiló a crítica y público en su preestreno en el Festival de Sundance. La trama gira en torno a Robert Grainier, un jornalero que trabaja en la construcción de un ferrocarril en el oeste americano de principios del siglo XX