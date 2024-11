El director de ‘Kraven el cazador’ no quiere prejuicios con su película: «Démosle una oportunidad»

¿Está saturado el público del cine de superhéroes o es que este ha bajado considerablemente su calidad? Dicha pregunta debe haberse repetido en varias ocasiones en la meca del cine, pero por supuesto las grandes majors no van a dar por perdida (al menos no tan pronto) a la que ha sido su gallina de los huevos de oro en la última década. Por eso y con la idea de reconfigurar toda su estrategia, Disney y Marvel han repescado a los directores Joe y Anthony Russo y por supuesto, a la estrella Robert Downey Jr. Mientras que en la competencia directa, Warner y DC le han entregado las llaves creativas de su universo al cineasta James Gunn. Ambas se enfrentarán en la taquilla en el verano de 2025 con el reboot de Los Cuatro Fantásticos y Superman: Legacy. Entre tanto y con una deriva mucho menos esperanzadora, a Sony Pictures todavía le queda estrenar este año Kraven el cazador, su última acometida por crear todo un cosmos de películas sobre los villanos de Peter Parker. A cada cual más fallida y con la única alegría económica en la trilogía del lóbrego Venom, el director de esta historia de origen protagonizada por Aaron Taylor-Johnson ha pedido un poco de paciencia a los fans, rogando una oportunidad para su filme.

Para los que todavía no estén muy familiarizados con el manejo de las propiedades intelectuales de la industria actual. Spider-Man y sus archienemigos representan la única IP de Marvel Cómics que Disney no ha podido recuperar. De hecho, desde la casa del ratón el equipo de Kevin Feige negocia con Sony Pictures cada nueva película de Tom Holland, perdiendo una gran dotación en la proporción económica de la taquilla, a cambio de tener al icónico personaje dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). A diferencia de la licencia dirigida por Feige, la empresa de origen nipón no ha tenido un buen desempeño en su intento por crear largometrajes sobre los villanos del vecino y amigo de Nueva York y por tanto, tampoco han terminado plasmando esa cinta final donde el superhéroe se enfrentase a todos sus antagonistas a la vez (el grupo supervillano conocido con el nombre de los Seis Siniestros). Por tanto y viendo que su producción podría terminar perdiendo interés por culpa del desasosiego de los espectadores con la inconexa saga, el director J.C. Chandor acaba de pedir un voto de confianza para Kraven el cazador.

¿Merece Kraven una oportunidad?

Chandor debutó en 2011 con Margin Call, un drama sobre la crisis económica del 2008, donde el cineasta norteamericano terminaría obteniendo una nominación al Mejor guion original. En 2013 estrenó Cuando todo está perdido, una propuesta de supervivencia que logró entrar en las nominaciones a Mejor montaje de sonido. Esa senda de aprobación por parte de la crítica profesional siguió con El año más violento, hasta terminar fichando por Netflix en el filme de acción Triple frontera. Sin embargo, Kraven el cazador es la apuesta comercial más seria que de momento ha pasado por su filmografía. Con un presupuesto de 130 millones de dólares y un estreno en las próximas navidades, Sony mantiene firmes esperanzas de lograr un producto rentable más allá de las adaptaciones del simbionte y Tom Hardy.

Con una calificación R, Kraven el cazador promete unas buenas dosis de violencia para los amantes del personaje. Pero no son pocos los que tras el último tráiler vieron «un poco más de los mismo» en este nuevo spin-off villanesco. Una sensación que, sumada a la consideración peyorativa existente en torno al universo superheroico de Sony, ha preocupado a Chandor, quien parece preocupado con la recepción futura del público.

«Algunos de los fanáticos, muchos de los fanáticos estaban molestos con ciertas decisiones y ciertos resultados (del Universo del Sony)», comenzaba contando el director en su entrevista con ComicBook. Inmediatamente después, expresó su opinión del desarrollo de la franquicia: «Luego, con otras películas, han pasado a ser tremendos éxitos. Así que ha habido un índice de éxito mixto. La gente tiene que darnos una oportunidad y salir a apoyar esta película, y literalmente tratar de borrar algunas de las otras cosas que han sucedido. Denle una oportunidad a nuestra película».

Una serie de fracasos para Sony

En la propia charla con el medio, Chandor confirmó que ha tratado de «aislar» la película, protegiéndola para simplemente contar «una buena historia». A pesar de los buenos resultados de las tres entregas de Venom, las películas de superhéroes no le han propiciado un gran resultado a la compañía. Morbius y Madame Web han sido desastres mayúsculos y si esta última acometida no consigue lograr buenos resultados, quizás Sony deba volver a replantear su idea de seguir adaptando el mundo de Peter Parker a la gran pantalla.

Kraven el cazador llegará a los cines el próximo 13 de diciembre. Aparte de Taylor-Johnson, la película tiene en su reparto a Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Levi Miller y a los ganadores del premio de la Academia; Russell Crowe y Ariana DeBose.