Nuevo tráiler de ‘Kraven el cazador’: el villano Rhino es la nueva presa de Aaron Taylor-Johnson

Paralelamente al éxito de Marvel y su UCM y, al fracaso y futura reestructuración del DC Universe por parte de James Gunn, Sony Pictures también quiso su trozo del pastel en la moda del cine de superhéroes. Pues aunque en su momento Disney recuperó a la mayor parte de los superhéroes de la Casa de las Ideas, la empresa de origen nipón todavía mantiene los derechos de explotación de Spider-Man y su entorno de villanos. Una serie de películas centradas en los enemigos del hombre araña a la que antes de que termine el 2024 se añadiría Kraven el cazador. Un spin-off el cual, hace escasas horas acaba de publicar un nuevo tráiler en el que por fin podemos ver a la presa que deberá cazar el protagonista: el Rhino de Alessandro Nivola.

Con el protagonismo de Aaron Taylor-Johnson y un reparto repleto de estrellas, parece que la major ha querido poner todas sus cartas en esta especie de última oportunidad en el universo de malvados enemigos de Peter Parker. De hecho, con un presupuesto estimado entre los 100 y los 130 millones de dólares, existe una más que presente preocupación en torno a un más que probable fracaso en la taquilla vistos los antecedentes del sello. Una serie de títulos en los que únicamente han brillado las aventuras de Venom. No es que la historia y factura de las cintas sobre el simbionte sean mucho mejores que el resto de sus coetáneas, pero la realidad es que su brillo se explica más bien, por el reclamo que supone el cariño que despierta el propio y reconocido personaje. ¿Logrará Kraven el cazador ser un respiro para el mundo de superhéroes de Sony o será otro traspié fatídico para la taquilla?

El nuevo tráiler de ‘Kraven el cazador’

El avance promocional presentado ya nos da una breve muestra de que la cinta se centrará en la esencia como cazador indisoluble del personaje, más allá de su pasado relacionado con la mafia de su padre. Con un atrevido acento ruso (podría terminar siendo carne de meme), el actor británico da vida al inmigrante ruso Sergei Kravinoff, en una misión en la que tendrá que demostrar ser el mejor cazador del mundo. Taylor-Johnson vuelve a demostrar las dotes como héroe de acción que en tantas ocasiones, lo han posicionado como el nuevo James Bond. Otro de los aspectos que brillan en el tráiler es la calificación R que tendrá el filme, a través de unas peleas repletas de violencia y visceralidad.

Sólo Spider-Man brilla

La compañía sabe a ciencia cierta que su fórmula de intentar replicar el mundo creado por Kevin Feige y su equipo no está funcionando. Y es que la idea principal de presentar en cada entrega a un villano era la de terminar filmando una película con el vecino y amigo de nueva York enfrentándose a todos a la vez. Un grupo de supervillanos que en los cómics recibió el nombre de Los Seis Siniestros y que no parece que vaya a tener a priori, el final que pensaban los ejecutivos. Y es que más allá del carisma de Tom Hardy y su sustancia oscura, los enemigos escogidos para el proyecto transmedia no han logrado despertar el interés que el personaje de Spider-Man por sí mismo sí que logra.

La prueba fehaciente son los resultados de los dos últimos largometrajes animados con Miles Morales como protagonista. Spider-Man: un nuevo universo (2018) consiguió recaudar 384 millones de dólares en todo el mundo, además de llevarse el Oscar a la Mejor película de animación. Su secuela, Spider-Man: cruzando el multiverso recaudó todavía más, con 690 millones de dólares para las arcas de la compañía.

En cambio, cuando Sony Pictures ha intentado reflejar las historias de los personajes del entorno del superhéroe, la mayoría han sido vapuleadas por la crítica y el público. Morbius (2022) se llevó un par de premios Razzie, mientras que la reciente Madame Web (2024) sólo pudo aunar 100 millones de dólares en la taquilla mundial. Las esperanzas de la marca residen en lograr un gran taquillazo con la que parece, será la despedida de Hardy en Venom: El último baile, programada para estrenarse el próximo 25 de octubre.

Aparte de Taylor-Johnson y Nivola, el reparto principal Kraven el cazador se completa con los ganadores del Oscar, Russell Crowe y Ariana DeBose. En el resto del elenco secundario encontramos a Fred Hechinger, Christopher Abbot y Levi Miller. La cinta llegará a los cines el 13 de diciembre.