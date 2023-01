Aaron Taylor-Johnson podría estar muy cerca de ser el próximo James Bond

Desde que Daniel Craig se despidiera del papel creado por Ian Fleming en Sin tiempo para morir, la ristra de candidatos a suplir el mítico rol no ha sido, ni muchos menos, corta. Durante algún tiempo se habló con fuerza de Idris Elba o incluso de Jacob Elordi, pero con el poco interés del primero y la excesiva juventud del segundo, últimamente agenciar los tres codiciados números su correspondiente licencia para matar se había quedado sin nombres clave en la industria. Hasta hoy. Según Puck News, la productora Barbara Broccoli se habría reunido con Aaron Taylor-Johnson para asumir el rol de James Bond.

La decisión no sorprende, al menos según las pistas que han ido dejando durante el último año las familias que rigen los derechos de la obra de Fleming. Para empezar, cumple la franja de edad que se pretende que tenga la persona que sustituya a Craig. Bond no puede tener menos de treinta y tantos años y Taylor-Johnson tiene 32, una cifra que podría confluir hasta prácticamente los 34 hasta que una primera hipotética película. Es decir, es ya un veterano con cierta experiencia en el campo, pero tampoco tiene una edad muy avanzada que no permita una continuidad en la IP de al menos, otros 4 o 5 largometrajes. Aparte de estar en la horquilla perfecta por generación, al actor se le ha visto ya en varias propuestas del género, demostrando que se le da bastante bien eso de disparar, golpear y en definitiva, ser un hombre de acción. Todo ello, sin abandonar en ningún momento cierto humor que tan bien le viene al agente del MI5, como bien se puede comprobar en dos producciones clave en su carrera: Kick-Ass (2010) y su última participación, Bullet train (2022).

Tampoco es por otra parte, ajeno a las grandes franquicias (ha sido Pietro Maximoff en el UCM). De momento tiene un perfil medio, una posición de carrera relevante para hacerse con el puesto. Desde hace varios Bond, siempre se ha estimado que la persona que encarne al papel no esa tampoco lo suficiente famosa, como para eclipsar al propio héroe británico. Sin embargo y como afirma el propio medio que ha dado la noticia, esto estaría en cierto riesgo con la dos próximas producciones que va a estrenar Aaron Taylor-Johnson. Kraven el cazador de Marvel y Sony Pictures y el blockbuster de acción The Fall Guy.

Todavía quedan al menos, dos años antes de que comience a filmarse una nueva entrega de 007 porque como asegura Broccoli, todavía siquiera hay un guion ni un enfoque para el reboot de la franquicia. Habrá que esperar para ver los avances resultantes de esta reunión y saber, si Johnson va a comenzar a beber Martini con Vodka, mezclado no agitado.