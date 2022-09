Jacob Elordi y Cailee Spaeny protagonizarán ‘Priscilla’ de Sofia Coppola

Elvis ha sido el estreno musical de la temporada. Aparte de cosechar una gran recaudación y de recibir elogios por parte de la crítica, el último trabajo como director de Baz Luhrmann tendrá un hueco de seguro en alguna de las categorías de los Oscar 2023. Sin embargo, esta no será la única incursión en el universo del Rey del Rock, ya que Sofia Coppola acaba de fichar a los dos protagonistas de su Priscilla: Jacob Elordi y Cailee Spaeny.

Eso sí, el tono de la apuesta del director australiano y la senda que recorrerá Priscilla será muy diferente. Para empezar, porque el trabajo de Coppola se basará en el libro Elvis and Me, las memorias de Priscilla Beaulieu. Un libro que la propia hija de Francis Ford Coppola adaptará al guion y el prestigioso sello A24 distribuirá la cinta en Estados Unidos. El material ofrece un viaje desde que a pareja se conoció cuando ella tenía 14 años y el Rey del Rock 24, hasta su divorcio. Todo ello, bajo la perspectiva de Priscilla. Una relación inestable que fue esencial para ambos y que estuvo protagonizada en el tramo final por el abuso de las drogas.

Jacob Elordi interpretará a Elvis, mientras que Cailee Spaeny será Priscilla. A Elordi lo conocemos por su papel en la aclamada serie de HBO, Euphoria, pero también ha aparecido en otros largometrajes como Aguas profundas. Es uno de los jóvenes talento del momento y su candidatura para ser el próximo James Bond ofrece una viva prueba de ello. Según los informes que ha compartido la producción, Elordi se ganó el puesto por delante de una buena cantidad de actores jóvenes del panorama. Spaeny tiene experiencia en los biopic, ya que fue Eleanor Roosevelt en la serie The First Lady de Showtime. Después del éxito en la pequeña pantalla con Devs y Mare of Easttown, Spaeny dará vida a Priscilla.

Coppola coproducirá bajo su sello Zoetrope, que comenzará a rodarse en Toronto este año y que seguramente llegue a los cines a mediados de 2023. Siendo ya toda una cineasta dentro de la industria, Sofia Coppola comenzó como actriz, apareciendo en las películas de su padre, el también director Francis Ford Coppola. Las vírgenes suicidas, su opera prima recibió grandes elogios por parte de la crítica, granjeando un estilo porque el que tiene una auténtica legión de fans. On the rocks, estrenada en 2020 dentro del catálogo de Apple TV, fue su última película.