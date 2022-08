¿Preparados para mover las caderas?: ‘Elvis’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Aunque las cosas no vayan nada bien por Warner Bros. Discovery, lo cierto es que la compañía sigue firmando títulos que triunfan tanto en la taquilla como en la validación de la crítica internacional. Prueba de ello son los éxitos que la major cosechó en la pasada edición de los Oscar. El método Williams procuró un polémico Oscar para Will Smith y Dune acumuló hasta seis premios técnicos. Entre tanto, aparte de cancelaciones polémicas como Batgirl y nuevos retrasos para superproducciones como las secuelas de Aquaman y Shazam, la productora se ha estrellado en la cartelera de manera sonada con propuestas que a priori, deberían haber funcionado muy bien (Matrix Resurrections, El escuadrón suicida). Los desplantes hacia su público y suscriptores han conformado la tónica genera a nivel de comunicación de la empresa, pero por fin los millones de suscriptores tendrán una alegría: Elvis llegará a HBO Max el próximo 2 de septiembre.

El biopic del Rey del Rock ha cosechado tanto buenas valoraciones por parte de la prensa internacional como una recaudación estimable en las salas de todo el mundo. Hablamos de más de 250 millones de dólares por todo el mundo, de los cuales casi 150 pertenecen al continente norteamericano. Elvis no será simplemente una cinta llamativa de este año, sino que seguramente tendrá claras aspiraciones de cara a los Oscar del 2023. Al menos en el campo de la interpretación, donde sería muy extraño que Austin Butler no terminase con una nominación.

Los excesos barrocos del director australiano Baz Luhrmann no le funcionaron tan bien en otras propuestas como el remake de El gran Gatsby o la serie The Get Down, pero parece que el estilo del cineasta estaba hecho para en algún momento contar la ascensión de este fenómeno inmortal de la música. Con Elvis conocemos más del hombre detrás de la leyenda, sin dejar de lado al Coronel Tom Parker (Tom Hanks), el mánager con el que mantuvo una relación tormentosa durante gran parte de su carrera.

En medio de toda la vorágine de éxitos y triunfos musicales, Elvis se recrea en el contexto social con una revolución cultural que hizo perder la inocencia a millones de norteamericanos. Acompañando a Butler y a Hanks, el reparto principal se completa con Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., Kodi Smit-McPhee, Xavier Samuel y Dacre Montgomery. Elvis se estrenó en los cines españoles el pasado 24 de junio y ahora en poco más de dos meses después, estará en HBO Max.