Acaba de llegar a Movistar+: la película con 9 nominaciones a los Goya que es una obra maestra

El pasado 13 de enero, Toni Acosta y Arturo Valls compartieron la lista de películas nominadas a la alfombra roja del cine español. Una 40. ª edición que tendrá lugar en el Auditorio del Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CCIB), 26 años después de la última edición celebrada en la Ciudad Condal, en el 2000. La gala tiene como clara favorita a Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, pero este fin de semana Movistar Plus acaba de estrenar otra gran candidata a los Goya 2026: Maspalomas.

Optando a 9 candidaturas, la cinta dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi es la tercera cinta con más nominaciones de la próxima fiesta del cine español. Sólo por detrás del trabajo de Azúa, que acumula 13 opciones de premio y de las 11 de ese transatlántico autoral llamado Sirat que además, logró hace escasos días dos nominaciones en los próximos Oscar. Goenaga y Arregi no son unos cineastas ajenos a la ceremonia audiovisual patria. Juntos ganaron el Goya al mejor guion original por Handia, aparte de recibir consideraciones relevantes en anteriores producciones de la talla de La trinchera infinita o el año pasado con Marco. Ahora, Movistar concentra lo mejor de los Goya en un abanico donde Maspalomas se presenta como una alternativa singular y cargada de valor, que retrata desde una mirada diferente el cine LGTBI.

Movistar Plus en los Goya: ‘Maspalomas’

El argumento de Maspalomas nos pone en la piel de Vicente, un hombre de 76 años que lleva una vida completamente hedonista en Gran Canarias. Sin embargo, tras un accidente inesperado, debe volver a San Sebastián y reencontrase con una hija a la que abandonó años atrás. En plena vejez, Vicente volverá al armario teniendo que ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. ¿Podrá reconciliarse consigo mismo y su pasado?

En el elenco encontramos a un fantástico José Ramón Soroiz dando vida a Vicente y a Nagore Aranburu encarnando a su hija. El reparto secundario se completa con la participación de Kandido Uranga, Zorion Eguileor, Kepa Errasti e Itziar Aizpuru.

Una mirada nueva para el cine LGTBI

Con su estreno en Movistar Plus, la gala de los Goya tiene una representación realmente diversa gracias a la presencia de Maspalomas. Porque el cine LGTBI casi siempre se ha mantenido en una mirada coming of age, donde se exploraba la exploración inicial de una sexualidad recién descubierta o conviviente del silencio.

En cambio, lo interesante del filme reside en cómo Goenaga y Arregi le han dado la vuelta al concepto, centrándose en el enclaustramiento posterior de alguien sexualmente ya liberado. Aparte de poner el punto de vista en la vejez y la soledad del protagonista. Explícita tanto en lo sexual como en lo sensible, Maspalomas resuena como un drama crepuscular sobre la homosexualidad y la aceptación.

Un tabú verbalizado que se agiganta con la narrativa honesta de los Moriarti, la cuadrilla de cineastas vascos que lleva más de una década plasmando en la gran pantalla el mejor cine nacional.