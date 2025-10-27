PowerfulTree, la unión perfecta entre sol, datos y agricultura sostenible

En plena transición energética, España se convierte en el epicentro de una revolución verde. PowerfulTree, una compañía con sede en Vitoria-Gasteiz, ha conseguido lo que parecía imposible, integrar la energía solar en la agricultura sin renunciar a la productividad del campo. Su sistema de agrivoltaica inteligente no solo genera electricidad limpia, sino que mejora el rendimiento de los cultivos, reduce el consumo de agua y crea nuevas oportunidades en el medio rural.

Agrivoltaica inteligente con sensores y algoritmos propios

Cada instalación de PowerfulTree se adapta al tipo de cultivo mediante un estudio previo de sus necesidades lumínicas, térmicas e hídricas. A partir de ahí, un conjunto de sensores mide la radiación útil para la fotosíntesis (PAR), la humedad del suelo y hasta el flujo de savia dentro del tronco de las plantas.

Estos datos alimentan un sistema de inteligencia artificial que ajusta el movimiento de los paneles solares en tiempo real, garantizando que cada planta reciba la cantidad exacta de luz y sombra que necesita.

Tecnología solar que protege los cultivos

Las estructuras de seguimiento solar pueden elevarse hasta cuatro metros, permitiendo que la maquinaria agrícola trabaje bajo ellas. Además, PowerfulTree desarrolla sistemas complementarios como mallas antigranizo y captadores de agua de lluvia y rocío.

El resultado es un microclima que reduce la evapotranspiración hasta en un 40%, protege frente a temperaturas extremas y disminuye el estrés térmico del suelo, todo sin sacrificar el rendimiento energético, que se mantiene en torno al 90% de una planta fotovoltaica convencional.

Una herramienta contra el cambio climático y la despoblación rural

Más allá de la tecnología, el impacto de la agrivoltaica alcanza el terreno social. Al ofrecer energía y agricultura en un mismo espacio, PowerfulTree impulsa el desarrollo rural, atrae inversión y crea empleos de alta cualificación. Los agricultores ganan estabilidad económica, mejores cosechas y una gestión profesional basada en datos. Este modelo también contribuye a prevenir incendios forestales, al mantener el territorio activo y reducir la biomasa seca que alimenta las llamas.

Energía limpia que mejora la vida en el campo

Con su lema “Solo cuando aseguramos el bienestar de un ser vivo podemos desbloquear su verdadero potencial”, PowerfulTree marca un antes y un después en la manera de entender la sostenibilidad. La combinación de inteligencia artificial, energías renovables y conocimiento agronómico convierte a la agrivoltaica en una herramienta clave para el futuro del planeta.