Pequeño, potente y listo para todo: 5 cosas que no sabías que podías hacer con el JBL Grip

El mercado de los altavoces portátiles está lleno de opciones, pero de vez en cuando aparece uno que destaca por algo más que su sonido. El JBL Grip es uno de ellos. Es compacto, ligero, aguanta casi todo y tiene ese toque juvenil que lo convierte en el compañero perfecto para cualquier plan. Lo he estado probando durante los últimos días y, sinceramente, me ha sorprendido por lo fácil que resulta incorporarlo a la rutina, lo mismo suena en casa mientras cocinas que en una escapada de fin de semana.

Llévatelo a cualquier parte

Lo primero que sorprende del JBL Grip es su tamaño. Es tan compacto que puedes llevarlo literalmente en el bolsillo del abrigo o colgado de la mochila. En mi caso, lo he usado hasta en una ruta por montaña: no pesa nada, y al ser resistente al agua y al polvo (certificación IP67), no tienes que preocuparte si cae una gota o si lo dejas sobre la arena. Es el típico altavoz que puedes sacar en cualquier momento y poner música sin pensarlo demasiado.

Crea tu propio equipo de sonido

Otra de las cosas que más me ha gustado es su compatibilidad con Auracast. Es una tecnología que permite enlazar varios dispositivos entre sí sin cables, algo así como montar un mini equipo de sonido con amigos. Si cada uno tiene su JBL Grip, podéis sincronizarlos y llenar de música cualquier terraza o salón sin necesidad de altavoces grandes ni conexiones complicadas. Literalmente, en segundos tienes un sonido envolvente y un ambiente perfecto para una cena o una quedada.

Un sonido que sorprende

No te dejes engañar por su tamaño. El JBL Grip suena potente, con graves potentes y un equilibrio sorprendente para un altavoz tan pequeño. Lo he probado tanto para escuchar listas de Spotify como para reproducir podcasts, y el resultado es siempre el mismo: claridad, nitidez y esa calidez tan característica del sonido JBL. Si cierras los ojos, cuesta creer que venga de un dispositivo que cabe en una mano.

Carga rápida y batería para todo el día

Otro punto a favor es su autonomía. El JBL Grip aguanta unas 12 horas de uso continuo, y cuando necesitas recargarlo, bastan unos minutos de carga rápida para volver a tenerlo listo. No hay nada peor que un altavoz que se apaga justo cuando empieza la mejor parte de la noche, y este cumple de sobra para una jornada completa, desde la mañana en la playa hasta el atardecer con música de fondo.

Personalízalo con la app JBL Portable

Y si te gusta trastear, la app JBL Portable te permite ajustar el ecualizador, actualizar el firmware o gestionar las conexiones Auracast. Yo suelo usarla para darle un poco más de fuerza a los graves cuando lo uso en exteriores o para reducirlos en interiores. Es sencilla, práctica y convierte al Grip en un altavoz mucho más versátil de lo que parece.

Un dispositivo que sorprende por tamaño y potencia y que cuenta con la calidad que ofrece una marca con esta trayectoria. El JBL Grip está disponible en la tienda oficial de la marca a un precio de 99,99 euros, teniendo siete colores diferentes entre los que elegir.