El Huawei Watch GT 6 Series ya es oficial: así es el smartwatch premium con hasta 21 días de batería

Huawei ha presentado hoy en París el Huawei Watch GT 6 Series, su nueva generación de relojes inteligentes premium. La compañía ha querido reforzar su apuesta por los wearables con un modelo que destaca por ofrecer hasta 21 días de autonomía, funciones de salud más precisas y un diseño sofisticado, disponible en varias ediciones para adaptarse a distintos estilos.

Autonomía y precisión en el GPS

El Huawei Watch GT 6 Series llega con una batería de silicio de alta densidad que incrementa un 65% la capacidad respecto al modelo anterior. Esto se traduce en hasta 21 días de uso ligero en los modelos de 46 mm y 14 días en el de 41 mm. Además, estrena un sistema de posicionamiento Sunflower mejorado que ofrece un GPS ultrapreciso, pensado para deportes como trail running, ciclismo o senderismo, donde la seguridad y la fiabilidad de los datos son clave.

Diseño premium en todas sus versiones

El modelo más avanzado, Huawei Watch GT 6 Pro, combina cristal de zafiro, titanio de grado aeronáutico y cerámica nanocristalina, materiales que garantizan resistencia y elegancia. Su pantalla es un 5,5% más grande y alcanza un brillo de hasta 3000 nits para ser visible incluso bajo la luz solar directa.

La serie se completa con el Watch GT 6 de 46 mm, inspirado en el ciclismo y con un acabado degradado en tonos verdes, y con el Watch GT 6 de 41 mm, disponible en colores White, Purple y Milanese, con asas pivotantes para un mejor ajuste a la muñeca.

Funciones deportivas avanzadas

El nuevo reloj de Huawei estrena la función de potencia virtual para ciclismo, una herramienta que permite medir la intensidad del entrenamiento con un nivel cercano al de un medidor profesional. También mejora en disciplinas como el trail running, el esquí y el golf, ofreciendo métricas más detalladas y útiles para los usuarios más exigentes.

Más control sobre la salud

La compañía ha integrado el sistema TruSense, capaz de realizar un seguimiento más completo de la salud. Entre sus novedades incluye la métrica HRV, que ayuda a controlar el estado del entrenamiento y la recuperación, evitando el sobreentrenamiento. La función Health Insights también se ha renovado, combinando datos de sueño, estado emocional y actividad física en informes fáciles de interpretar para fomentar hábitos saludables.

Precio y disponibilidad en España

El Huawei Watch GT 6 Series ya está disponible desde hoy en la Huawei Store y otros canales de venta. El modelo estándar parte de 249 euros y el Watch GT 6 Pro lo hace desde 379 euros. Además, la compañía ha lanzado promociones con cupones de hasta 50 euros de descuento y regalos adicionales como correas y básculas inteligentes para quienes compren antes del 2 de noviembre.

Además de los precios de salida, Huawei ha lanzado promociones exclusivas para quienes compren el reloj en la Huawei Store. Por ejemplo, el Huawei Watch GT 6 de 46 mm en acabado Black Fluoroelastomer cuesta 249 euros e incluye un cupón de 30 euros de descuento, correa adicional y una báscula inteligente valorada en 88 euros. También se ofrece una versión en Black Vegan Leather por 269 euros con el mismo cupón y un regalo aún más completo. En la gama de 41 mm, disponible en colores como Pink y Green Fluroelastomer desde 249 euros o en Fluroelastomer por 269 euros, los usuarios pueden aplicar cupones de hasta 50 euros y recibir igualmente una correa extra y una báscula inteligente sin coste.