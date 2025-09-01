HUAWEI Watch D2: el reloj que toma la tensión y detecta arritmias llega en azul

En el marco del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025, HUAWEI ha mostrado en su espacio “HUAWEI Health” el que será su gran lanzamiento en wearables sanitarios para este mes: el HUAWEI Watch D2, un reloj inteligente capaz de monitorizar la presión arterial de forma continua y de detectar arritmias, y que además estrena una elegante variante en color azul. Su salida global está fijada para el 19 de septiembre; en España figura ya con precio y promoción de lanzamiento.

Presión arterial desde la muñeca

La gran promesa del Watch D2 es acercar la precisión de los equipos clínicos a la vida diaria. Para ello combina certificaciones y sensores propios: presume del marcado CE bajo MDR en la UE y del registro como dispositivo médico de clase II de la NMPA china para monitorización ambulatoria de la presión arterial en la muñeca, algo inédito en un smartwatch de consumo. La medición puede ser puntual o automática durante 24 horas, incluidas las horas de sueño, con programación inteligente en tres momentos clave del día. Todo ello se apoya en la tecnología TruSense de la marca, desarrollada para mejorar estabilidad y exactitud en la lectura.

Más allá de la tensión, el reloj integra seguimiento de SpO2, ritmo cardíaco, ECG y otros parámetros de salud que dan contexto a los datos cardiovasculares. La compañía subraya que el objetivo no es sustituir a un diagnóstico, sino ofrecer registros fiables y continuos que ayuden a vigilar tendencias y llevar mejores hábitos.

Arritmias bajo control

Otro punto clave es el análisis de arritmias por onda de pulso con certificación CE dentro de la categoría de bienestar. El Watch D2 puede avisar ante ritmos irregulares, incluida la fibrilación auricular, y crear series temporales para consultar con el médico. Es compatible con iOS, Android y HarmonyOS, y la función se amplía a 32 regiones, tras nuevas aprobaciones en mercados como Arabia Saudí y Australia. La detección por PWA llegará mediante actualización OTA y no está destinada a fines médicos, algo que el fabricante recalca en sus avisos legales.

Diseño más ligero y nueva estética azul

El HUAWEI Watch D2 estrena una versión azul que se suma a los modelos blanco y negro. Mantiene la ligereza característica de la serie, 10 gramos menos respecto a generaciones previas, y una correa inspirada en la piel de tiburón, pensada para ofrecer comodidad y resistencia. La construcción de una sola pieza con correas de liberación rápida busca esa mezcla de practicidad y estilo que pide el usuario que quiere datos de salud sin renunciar a la estética.

Un escaparate de liderazgo en wearables

La presentación del Watch D2 estuvo acompañada por el nuevo HUAWEI Watch 5, que integra el sensor X-TAP para medir hasta diez métricas de salud en un minuto y ofrecer lecturas de oxígeno en sangre en unos diez segundos apoyando un dedo. Es un movimiento que refuerza el posicionamiento de HUAWEI como actor principal en wearables, segmento en el que, según datos compartidos por la compañía, alcanzó el 21,9% de cuota mundial en el primer trimestre de 2025 y creció un 42,4% interanual.

Salud digital con cautelas claras

Aunque el HUAWEI Watch D2 marque un salto en monitorización ambulatoria desde la muñeca, la propia marca insiste en dos ideas: estas funciones están destinadas a mayores de 18 años y no sustituyen el criterio médico; y algunas capacidades, como el análisis de arritmias por PWA, dependen de una actualización OTA y pueden variar por mercado en función de las autorizaciones regulatorias. Una precisión que conviene tener presente para entender correctamente el alcance del producto.

Un reloj pensado para el día a día

Con su combinación de certificaciones, medición de presión arterial 24/7, avisos de arritmia, registros de ECG, diseño más ligero y una estética azul que encaja con cualquier muñeca, el HUAWEI Watch D2 apunta directamente al usuario que quiere vigilar su salud cardiovascular sin complicarse. Si se cumple la promesa de comodidad y precisión que HUAWEI ha expuesto en el ESC 2025, estaremos ante uno de los wearables del año para quienes quieren convertir su rutina en un historial de datos útil y bien presentado.

Precio y disponibilidad en España

HUAWEI sitúa el Watch D2 desde 379 euros con cupón de 50 euros (A50WATCHD2) y disponibilidad desde hoy a través de su tienda online en España. Tal y como hemos adelantado, la variante azul se lanzará a nivel mundial el 19 de septiembre.