Los HUAWEI FreeBuds 7i llegan con mejor cancelación de ruido y sonido envolvente

Huawei ha presentado oficialmente sus nuevos HUAWEI FreeBuds 7i, una evolución dentro de su catálogo de auriculares true wireless. La compañía refuerza así su apuesta por ofrecer un sonido más envolvente y una cancelación de ruido cada vez más precisa, características que ya se habían convertido en su seña de identidad y que ahora dan un paso más.

Estos auriculares llegan con un diseño compacto y ligero, pensado para adaptarse cómodamente al oído durante horas de uso continuo. Además, mantienen la estética cuidada de la marca y se ofrecen en varios colores que buscan atraer tanto a usuarios que priorizan la sobriedad como a quienes quieren un toque más llamativo.

Cancelación de ruido más avanzada

Uno de los grandes atractivos de los HUAWEI FreeBuds 7i es su sistema de cancelación activa de ruido de última generación. Gracias a un algoritmo mejorado y a micrófonos de alta sensibilidad, son capaces de reducir de forma notable los sonidos externos, tanto en interiores como en ambientes urbanos más ruidosos.

Huawei asegura que la experiencia se adapta en tiempo real, detectando el entorno y ajustando la intensidad de la cancelación según sea necesario. Esto resulta especialmente útil para quienes viajan en transporte público o trabajan en espacios compartidos, donde la concentración se puede ver afectada por el ruido ambiental.

Sonido envolvente y llamadas más claras

La calidad de audio también sube un peldaño con los FreeBuds 7i. Incorporan un diafragma dinámico mejorado que ofrece graves más profundos y agudos más definidos, con un perfil sonoro que busca complacer tanto a quienes escuchan música como a quienes consumen contenido multimedia o realizan videollamadas.

Para estas últimas, el sistema de triple micrófono combina tecnología de formación de haces (beamforming) con cancelación de ruido ambiental, lo que permite que la voz llegue con claridad incluso en situaciones de viento o tráfico.

Autonomía y conectividad inteligente

En cuanto a batería, los HUAWEI FreeBuds 7i ofrecen varias horas de reproducción continua con una sola carga, ampliables hasta más de un día de uso gracias al estuche de carga compacto. Además, cuentan con carga rápida: con pocos minutos conectados, proporcionan varias horas adicionales de música.

La conectividad se apoya en Bluetooth de baja latencia, lo que los hace aptos también para jugar o ver vídeos sin desajustes entre imagen y sonido. A ello se suma la compatibilidad con la app AI Life, desde la que se pueden personalizar controles táctiles, modos de sonido y ajustes de cancelación.

Una apuesta por el equilibrio

Con los HUAWEI FreeBuds 7i, la compañía busca posicionar unos auriculares que no solo destacan por su calidad de sonido y la efectividad de la cancelación de ruido, sino también por la comodidad y la autonomía. Están pensados para quienes buscan un dispositivo versátil, capaz de acompañar tanto en el trabajo remoto como en el ocio diario.

Los HUAWEI FreeBuds 7i estarán disponibles a partir de hoy 30 de septiembre por 99 €, en tres colores: Black, White y Pink. Con el Código A10FB7ES tendrás 10€ de descuento además de 12 meses de HUAWEI Loss Care. Puedes adquirirlos en la web de la firma.

De esta manera, Huawei amplía su catálogo con un modelo que se convierte en referencia dentro de la gama media-alta de auriculares TWS, ofreciendo un equilibrio muy atractivo entre innovación tecnológica y precio competitivo.