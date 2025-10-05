He probado los HUAWEI FreeBuds 7i y demuestran que la calidad no tiene por qué ser cara

El diseño es lo primero que cautiva

Los FreeBuds 7i conservan la línea elegante que HUAWEI lleva años puliendo, pero con una ligereza que se nota nada más sacarlos del estuche. Cada auricular pesa menos de 5 gramos y su acabado, en mi caso el negro, denominado por la firma Obsidian Black, tiene un brillo discreto que los hace diferentes sin resultar llamativos.

El ajuste es cómodo incluso tras horas de uso. Las almohadillas de silicona (vienen tres tallas) aíslan de forma natural y, junto a la curvatura del cuerpo, se mantienen estables al caminar. Ese equilibrio entre ligereza y sujeción es lo que termina por convencerte de que están pensados para el día a día, no solo para sesiones puntuales.

Un ANC que sorprende por su naturalidad

La cancelación activa de ruido 4.0 no se limita a bloquear el sonido: adapta su intensidad según el entorno. En un tren, el murmullo se desvanece sin crear esa sensación de vacío que algunos modelos generan. En una cafetería, reduce el ruido ambiente sin aislarte del todo. Y si necesitas oír lo que ocurre a tu alrededor, basta con activar el modo Atención para que las voces se escuchen con claridad.

La transición entre modos es instantánea, sin chasquidos ni cambios bruscos. Lo más interesante es que el sistema detecta automáticamente cuándo hablas y suaviza el aislamiento, algo que aporta una naturalidad que no esperaba en este rango de precio.

Un sonido que no necesita adornos

La firma sonora de HUAWEI es reconocible: graves potentes pero controlados, medios equilibrados y agudos nítidos. Los drivers dinámicos de 11 mm hacen un trabajo impecable incluso en pistas con mucha instrumentación, y la escena sonora es más amplia de lo que suele encontrarse en auriculares de este tamaño.

En la app AI Life puedes ajustar el ecualizador con perfiles predefinidos o crear uno propio, aunque confieso que el modo Equilibrado me ha resultado perfecto. No hay necesidad de toquetear demasiado, la experiencia ya viene bien calibrada de fábrica.

Una batería que cumple sin problemas

La autonomía es otro punto fuerte. HUAWEI promete 10 horas de uso continuo y unas 30 horas con el estuche, y lo cierto es que se acercan bastante a esas cifras. Además, con solo 10 minutos de carga obtienes 4 horas adicionales de reproducción. No hay carga inalámbrica, pero la rapidez del USB-C compensa con creces esa ausencia. El estuche es compacto, sólido y con cierre magnético. Un LED frontal indica el estado de la batería, mientras que la app detalla el nivel exacto de cada auricular, algo muy útil para no llevarte sorpresas.

Una app pensada para el usuario

La aplicación HUAWEI AI Life es el punto que une todo. Desde la pantalla principal puedes ver el nivel de batería, cambiar el modo de sonido o gestionar las conexiones múltiples. En mi caso, mantuve los FreeBuds conectados al un OnePlus 13, al iPhone Air y al mini PC A9 MAX, pasando de uno a otro sin cortes ni desincronizaciones.

Los gestos táctiles se configuran de forma sencilla: un doble toque para reproducir o pausar, tres toques para avanzar canción o responder llamadas. Todo se hace desde una interfaz clara. En el día a día, esa simplicidad se agradece; no hace falta aprender nada para usarlos, simplemente funcionan.

Conectividad estable y llamadas nítidas

El Bluetooth 5.3 aporta una conexión estable y sin retardos. En llamadas, los micrófonos con cancelación de ruido por IA captan la voz con gran claridad incluso al aire libre. He participado en varias reuniones y entrevistas usando solo los FreeBuds 7i, y la calidad ha sido constante. Siempre sin cortes, sin ecos y con una nitidez sorprendente para su precio.

Lo que me llevo tras dos semanas con ellos

Después de este tiempo, los HUAWEI FreeBuds 7i me han confirmado que no hace falta gastar más para tener una experiencia premium. Tienen un diseño atractivo, una cancelación que cumple, buena autonomía y una app que simplifica la vida. Todo funciona como debería, sin complicaciones ni adornos innecesarios.

Y eso, en una categoría donde abundan las promesas vacías, es lo que marca la diferencia. Son auriculares que simplemente hacen bien su trabajo, te acompañan sin pedir atención y suenan mejor de lo que cabría esperar. Una vez te acostumbras a esa sensación de equilibrio, cuesta volver atrás. Tienen un precio de 99 euros en la web de HUAWEI y en este caso, son una excelente inversión.