He probado los HUAWEI FreeBuds 7i y demuestran que la calidad no tiene por qué ser cara
Hay lanzamientos que pasan desapercibidos hasta que los tienes delante. Eso me ha ocurrido con los HUAWEI FreeBuds 7i, unos auriculares que, sobre el papel, parecían una evolución más dentro de la gama media de la marca, pero que en el uso diario me han dejado una sensación muy distinta, la de estar ante un producto cuidado en cada detalle, pensado para quienes buscan una experiencia completa sin pagar el sobreprecio de los modelos “premium”.
Y es que cuando tienes los HUAWEI FreeBuds 7i en las manos, notas que HUAWEI ha querido acercar al usuario común funciones que hasta hace poco eran exclusivas de sus gamas altas. La cancelación activa de ruido, por ejemplo, no solo existe, sino que funciona realmente bien. Y lo mismo ocurre con la conectividad Bluetooth 5.3, la app AI Life o el ajuste automático del sonido según el entorno. Todo suena natural, sin artificios, con un nivel de comodidad que hace fácil olvidarte de que los llevas puestos. Conozcamos con mayor profundidad cómo son estos auriculares.
Así son los HUAWEI FreeBuds 7i