Evento especial Apple: cómo ver la presentación del iPhone 17

El evento especial Apple del iPhone 17 ya está a la vuelta de la esquina. Mañana martes 9 de septiembre, la compañía de Cupertino volverá a ser el centro de todas las miradas con un acto en el que se esperan novedades de gran calado. El iPhone 17 será el protagonista indiscutible, aunque no se descartan sorpresas en el terreno de los relojes inteligentes y los auriculares.

Hora del evento en España

El encuentro tendrá lugar en el Steve Jobs Theater, en Cupertino, a partir de las diez de la mañana, hora local. Eso significa que en España comenzará a las 19:00 en la península y a las 18:00 en Canarias, un horario perfecto para seguirlo desde casa a última hora de la tarde.

Cómo seguir la retransmisión

Apple ofrece varias alternativas para no perderse nada de este esperado evento. La primera es a través de su página oficial, donde se habilitará la señal en directo. También estará disponible en el canal oficial de Apple en YouTube, una opción cómoda para quienes prefieran conectarse desde el móvil o la televisión. Por último, quienes tengan dispositivos de la compañía podrán acceder directamente desde la app Apple TV, donde la retransmisión aparecerá destacada en portada en el momento de comenzar.

Cobertura en directo desde okdiario

Más allá de las opciones oficiales, en okdiario daremos cobertura en directo del evento especial Apple, informando al minuto de todas las novedades que se vayan anunciando. Podréis conocer de primera mano las características del nuevo iPhone 17 y del resto de productos que la marca vaya a presentar.

Lo que podría anunciar Apple

Aunque la compañía mantiene en secreto los detalles, todo apunta a que veremos al nuevo iPhone 17 en varias versiones, incluida la esperada edición Air, que promete un diseño más delgado y ligero. Se espera además un importante salto en potencia con los procesadores A19 y A19 Pro, pantallas OLED con tecnología ProMotion y el estreno de iOS 26, que llegará con un diseño renovado y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Tampoco se descarta la llegada del Apple Watch Series 11, una nueva versión del Apple Watch Ultra 3 y los AirPods Pro 3. En el aire quedan otras posibles sorpresas, como un Apple TV actualizado o un HomePod con mejoras de sonido.

La cita del año para los fans de Apple

Cada septiembre, el calendario tecnológico tiene una fecha marcada en rojo, la presentación de Apple. Lo que se muestre en Cupertino marcará la línea del sector en los próximos meses. Mañana martes será el turno de conocer el iPhone 17 y comprobar hacia dónde apunta el futuro inmediato de la compañía. En okdiario te lo contaremos en directo, para que no te pierdas absolutamente nada de lo que Apple prepare.