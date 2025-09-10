Los dispositivos que Apple no presentó en el evento de ayer y que deberán esperar

El evento celebrado ayer, sorprendentemente ágil y directo, puso toda la atención en el iPhone 17, el iPhone 17 Air y los modelos Pro, además de la llegada de los Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y los AirPods Pro 3. Fue una cita cargada de lanzamientos importantes, con la habitual puesta en escena de Apple y novedades que marcarán el rumbo de su ecosistema en los próximos meses. Sin embargo, como ocurre casi siempre, no hubo sitio para todos los productos. Y eso abre la pregunta de qué dispositivos Apple quedaron fuera y en qué momento podrían presentarse. La compañía suele dividir su calendario de lanzamientos para mantener viva la expectación y dar protagonismo a cada categoría, algo que se ha repetido una vez más.

La renovación de los iPad, todavía en el aire

La gama iPad fue la gran ausente, aunque era de esperar. Llevamos meses escuchando rumores sobre un nuevo iPad Pro que adoptaría mejoras en la pantalla, acompañado de los chips de última generación, así como renovaciones en la familia Air y Mini. Sin embargo, Apple decidió reservar ese movimiento.

Todo apunta a que los nuevos dispositivos Apple llegarán más adelante, quizá en un evento específico en octubre o incluso con un lanzamiento discreto a través de su web. El iPad sigue siendo clave en su estrategia de productividad y educación, por lo que su actualización es solo cuestión de tiempo.

Los Mac con chip M5, la gran evolución pendiente

Otra ausencia destacada fueron los Mac con procesador M5. Este chip, que sucederá al M4, marcará el salto en rendimiento y eficiencia que muchos usuarios profesionales esperan. Se da por hecho que el MacBook Pro será el primero en recibirlo, seguido del iMac y del Mac mini, que suelen actualizarse en paralelo.

Apple podría aprovechar estas novedades para dar un paso más en su estrategia de inteligencia artificial, incorporando aceleradores dedicados en los M5 que aprovechen las funciones de Apple Intelligence. La ausencia en esta keynote hace pensar que será un anuncio reservado para finales de año.

El Apple Pencil se queda sin celebración

Coincidiendo con el décimo aniversario del Apple Pencil, muchos daban por segura la llegada de una nueva versión de este accesorio. La evolución natural pasaría por un modelo con más precisión, mayor integración con apps creativas y quizá algún extra relacionado con la inteligencia artificial. Pero nada de eso ocurrió.

Por ahora, el actual Apple Pencil sigue siendo el único referente en este segmento, aunque no parece que falte demasiado para que la compañía presente un modelo renovado que acompañe a los próximos iPad.

Vision Pro, un producto todavía en desarrollo

La realidad mixta sigue siendo una apuesta de Apple, pero ayer no fue el momento de hablar de las Vision Pro, sobre todo tras la acogido que han tenido durante 2024. Pese a que su despliegue internacional está siendo gradual, se esperaba al menos alguna referencia a futuras actualizaciones de software o a un modelo más asequible.

La compañía guarda silencio sobre este dispositivo, lo que alimenta la idea de que todavía está afinando su estrategia para llevar la realidad mixta a un público más amplio.

Qué esperar de Apple en los próximos meses

El calendario de dispositivos Apple deja claro que las ausencias de ayer no son olvidos, sino parte de una estrategia bien planificada. Octubre y noviembre suelen ser meses en los que la marca sorprende con presentaciones centradas en Mac o iPad, antes de la campaña navideña.

Mientras tanto, los iPhone 17 y los nuevos relojes se llevan el protagonismo, como corresponde al arranque del curso tecnológico. Los dispositivos que no vimos ayer siguen en el horizonte y, cuando lleguen, volverán a marcar la agenda del panorama tech.