¿Cuándo sale iOS 26? Lo que has de saber y dispositivos compatibles

¿No sabes cuándo sale iOS 26 todavía? Apple ha confirmado que el nuevo sistema operativo para iPhone se podrá descargar el día 15 de septiembre, coincidiendo con el arranque oficial de la nueva temporada de software para iPhone. Como es habitual, la actualización estará disponible de forma gratuita y se podrá instalar desde Ajustes en el propio dispositivo. La descarga suele activarse a partir de las 19:00 horas en España peninsular, aunque puede variar unos minutos según la saturación de los servidores.

Novedades principales de iOS 26

Aunque cada nueva versión de iOS incluye mejoras internas de seguridad y rendimiento, en este caso Apple ha puesto el foco en la inteligencia artificial y la personalización. iOS 26 introduce una versión mejorada de Apple Intelligence, más integrada con aplicaciones nativas como Notas, Mail y Mensajes. También llegan nuevas opciones en la pantalla de bloqueo, más widgets interactivos y un rediseño del centro de control para acceder a los ajustes más usados con menos toques.

El sistema incluye además cambios en la app Salud, con métricas más avanzadas, y mejoras en Mapas y Safari, que ahora es capaz de resumir artículos extensos o mostrar información destacada con ayuda de la IA. Un paso adelante a la hora de mejorar la experiencia en el día a día.

Dispositivos compatibles con iOS 26

Una de las grandes dudas cada año es qué iPhones podrán actualizarse. En esta ocasión, la lista de dispositivos compatibles con iOS 26 es amplia, aunque algunos modelos más antiguos se quedan fuera.

Generación Modelos compatibles con iOS 26 iPhone 17 iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max iPhone 16 iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone SE iPhone SE (3.ª generación)

Cómo preparar tu iPhone para iOS 26

Antes de instalar la actualización conviene seguir algunos pasos básicos para evitar problemas. Lo más recomendable es hacer una copia de seguridad completa en iCloud o en un ordenador, liberar espacio en el almacenamiento interno y asegurarse de que el dispositivo tiene al menos un 50% de batería o está conectado al cargador. Con estos preparativos listos, solo queda esperar al día 15 para instalar iOS 26 y empezar a descubrir todas sus novedades. Comienza disfrutar de Liquid Glass y en cómo va a cambiar por completo la estética de tu dispositivo.