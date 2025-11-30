Mueren tres jóvenes en un accidente a su paso por Cabezón de la Sal (Cantabria)

Tres jóvenes de entre 22 y 25 años han perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este domingo a la altura de la comarca de Cabezón de la Sal, en Cantabria. Las víctimas, vecinos de Casar de Periedo, Virgen de la Peña y Cabezón de la Sal, viajaban en un vehículo que se salió de la vía en la carretera nacional N-634.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, el siniestro tuvo lugar a las 00:30 horas en el punto kilométrico 244,9 de dicha vía, en un tramo situado antes del puente de Virgen de la Peña.

Por razones que están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, el conductor perdió el control del automóvil, que se subió por una isleta. Tras el impacto, el coche dio varias vueltas de campana hasta quedar finalmente detenido en el aparcamiento de un establecimiento de restauración cercano.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos del Sector del Tráfico de la Guardia Civil, equipos sanitarios del 061 y bomberos autonómicos del 112. Estos últimos tuvieron que realizar labores de excarcelación para rescatar al ocupante que viajaba en la parte trasera del vehículo.

Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, los tres jóvenes fallecieron como consecuencia del impacto. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que provocaron este fatal desenlace que ha conmocionado a la comarca de Cabezón de la Sal.