La vivienda en la playa de Cantabria ya no es sólo para ricos: el pueblo al lado del mar con casas por 20.000€

Los políticos niegan que estemos ante una burbuja inmobiliaria, pero la realidad es que los precios de la vivienda no paran de subir. De hecho, parece casi imposible encontrar una casa barata.

Sin embargo, hay un pueblo de Cantabria súper famoso y que ni te imaginas que pueda ser la oportunidad que andabas buscando. Por increíble que parezca, hablamos de Laredo.

Laredo está a media hora en coche de Santander, tiene unas playas preciosas y una calidad de vida envidiable. Pero lo más importante es que en los últimos meses han surgido auténticos chollazos inmobiliarios en el municipio.

El pueblo con casas baratas en Cantabria para rehacer tu vida en el norte de España

La primera impresión que puede dejarte Laredo es la de un pueblo caro. Por ejemplo, según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado es de 2.526 euros.

Es decir, adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados podría suponerte de media algo más de 250.000 euros sin tener en cuenta impuestos y otras obligaciones.

No obstante, la realidad es bien distinta. Si estás dispuesto a invertir una parte de tus ahorros en reformas y asumir cierto riesgo, Laredo ofrece chollos inmobiliarios.

Por ejemplo, hay a la venta casas en el casco antiguo por 20.000 euros, con la instalación eléctrica arreglada y una reforma de hace 14 años. Sin embargo, necesita muchas mejoras.

De hecho, hay varias viviendas a la venta con características similares. Precios con los que en Madrid no tendrías ni para la entrada, muchos metros cuadrados, una parcela enorme y la necesidad de realizar una reforma integral.

El pueblo perfecto en Cantabria para adquirir una vivienda en la playa

Más allá de los chollazos inmobiliarios hay otro motivo por el que merece la pena vivir en Laredo: el mar. Vas a encontrar pocos municipios en el norte de España más bonitos.

De hecho, si tienes una buena cantidad de ahorros vas a vivir como un rey. Quizás en la capital, Barcelona o en Valencia con 365.000 euros todavía vivirías en la periferia, pero aquí la situación es distinta.

Por ese precio ya puedes optar a una vivienda con cuatro habitaciones, 146 metros cuadrados y vistas al puerto deportivo de Laredo. Tendrás el mar a dos minutos.

En la misma línea, hay propiedades preparadas para entrar a vivir con vistas al mar, cuatro habitaciones, 278 metros cuadrados y garaje incluido por algo más de dinero: 550.000 euros.

Por qué Laredo es el pueblo perfecto para adquirir un piso cerca del mar

Cantabria tiene pueblos preciosos y, sin duda, Laredo está entre ellos. Hablamos de un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria de 10.738 habitantes, según el INE.

Es decir, es la combinación perfecta entre un pueblo del norte de España cerca del mar y la comodidades de una ciudad. De hecho, está a sólo 47 kilómetros de Santander, y perfectamente comunicado por la autovía del Cantábrico (A-8) y la carretera nacional N-634.

La ubicación también hace que tenga un clima increíble para disfrutar de la costa cantábrica. Por un lado está bañado por el mar y por otro tiene unos montes que lo encierran.

Quizás el punto más conocido de Laredo sea la playa de la Salvé. Se trata de la más extensa de todo el litoral cántabro. Además, gran parte del lugar está enclavado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un entorno protegido de alto valor ecológico.