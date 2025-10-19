Muere una mujer por una explosión en su casa: los bomberos la encontraron bajo los escombros

Una mujer ha muerto por la explosión que se ha producido en la casa que habitaba en Villar del Río, una pequeña localidad de la provincia de Soria. La deflagración se ha producido este domingo por la tarde y hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios de emergencias y bomberos.

Tras la explosión –cuyas causas no han sido detalladas oficialmente por el momento–, la casa quedó envuelta en llamas. Los vecinos avisaron a los servicios autonómicos de emergencias de Castilla y León. En un primer momento se desconocía si dentro de la vivienda había alguna persona.

Fue posteriormente, cuando los bomberos avanzaron en las tareas de extinción del incendio, cuando encontraron el cadáver de la mujer bajo los escombros.

Según han informado fuentes oficiales, la explosión se produjo poco después de las 17.00 horas de este domingo. La casa en la que se ha producido la tragedia está en la plaza del pueblo.

Se trata de una vivienda de dos plantas, que ha sufrido daños estructurales muy graves como consecuencia de la fuerte explosión y posterior incendio, según han indicado las mismas fuentes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Ágreda Tierras Altas Moncayo, agentes de la Guardia Civil de Soria y personal de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.

Ahora serán los especialistas de bomberos y Guardia Civil quienes determinarán las causas de esta explosión.