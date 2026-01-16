Dos mujeres secuestran y propinan una brutal paliza a otra por una supuesta infidelidad en Madrid

Una joven ha sufrido una brutal agresión mientras estaba secuestrada por parte de otras dos mujeres que la acusaban de una supuesta infidelidad. La víctima fue golpeada violentamente por una de las dos secuestradoras, que ya han sido identificadas, según se puede ver en un vídeo difundido. «Dame la navaja», llegó a pedir una de las agresoras a su cómplice durante la paliza, que tuvo lugar en el barrio de Moratalaz, en Madrid.

El vídeo muestra a una de las mujeres tirando del pelo a la víctima, que es golpeada violentamente en la cara y en el cuerpo con patadas y puñetazos, mientras otras de las supuestas secuestradoras grababa la escena. La principal agresora acusaba a la víctima de haber mantenido relaciones con su marido, al que se refiere por el nombre de Aron, mientras le propinaba la brutal paliza.

Los agentes de la Policía Nacional ya han detenido a un varón por su presunta relación con la agresión. La víctima fue retenida en una vivienda en Moratalaz, donde se produjeron los hechos, pero fue secuestra en el barrio de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 8 de enero y supuestamente estuvieron motivados por una infidelidad. Una de las agresoras acusó a la víctima de haber mantenido relaciones sexuales con su marido, el supuesto Aron, tal y como se puede apreciar en el vídeo.

Las dos mujeres abordaron a la víctima en Vallecas y posteriormente la introdujeron a la fuerza en el maletero de un coche. La joven fue trasladada a un piso ubicado en la zona de El Ruedo, en Moratalaz, donde la mantuvieron retenida y cometieron la brutal agresión que también grabaron en vídeo.

En las imágenes se aprecia como la víctima es desnudada después de ser golpeada violentamente, con tirones de pelo, puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Tras la brutal agresión, las agresoras sacaron a la víctima de la vivienda, que pudo escapar de las secuestradoras cuando era conducida de nuevo al maletero del coche.

La Unidad Judicial de la comisaría de Villa de Vallecas se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. En el vídeo grabado se escucha la voz de un varón y se puede ver y oír a las dos mujeres. De momento, los agentes han detenido a este hombre y ha identificado a las dos presuntas agresoras.