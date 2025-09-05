La ola de calor no se va: Roberto Brasero avisa del giro drástico de temperaturas

Roberto Brasero avisa del giro drástico de temperaturas que nos sumergirá de lleno en una serie de novedades que pueden ser terribles. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en estos días de temporada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un calor que parece que vuelve con fuerza.

Las altas temperaturas de estos días que tenemos por delante pueden acabar siendo los que marcará estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno en estos días de temporada en los que todo puede acabar siendo posible. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que parecía que nos sumergiría de lleno en un otoño que llega antes de tiempo, aunque la realidad, puede acabar siendo mucho peor de lo que pensábamos. Será el momento de poner sobre la mesa estos cambios que pueden ser esenciales en unos días cargados de actividad.

No se va esta ola de calor

Estos días de septiembre, desearíamos ver llegar un cambio de tendencia que parece que no termina de llegar del todo, sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos enfrentándonos a un cambio que puede ser más intenso de lo que jamás esperaríamos.

Es momento de afrontar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Tendremos que empezar a pensar en un duro cambio de tendencia que siempre puede acabar siendo el que nos acompañará en este fin de semana de lo más especial.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar marcando unos días cargados de acción. El tiempo puede acabar volviéndose loco, con ciertas novedades que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración en estos días de temporada.

Roberto Brasero avisa del giro drástico de las temperaturas

Estos días deberemos afrontar un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Este experto del tiempo parece que nos revela unos mapas del tiempo que nos sumergirán en lo peor de un mes de septiembre en el que pensábamos que las temperaturas cambiarán por completo.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su web: «Mañana sin embargo volverán a bajar las temperaturas en el norte de la península. Llega un frente que volverá a refrescar el ambiente o a llevarse del Cantábrico ese calor tenemos hoy. Hoy bajarán hasta 8 grados las máximas en Cantabria y el País Vasco: llegaremos a 25º en Bilbao o 23º en Santander y en Oviedo y solo 21º en Lugo. Bajarán también de 3 a 4 grados en el resto de la mitad norte, aunque llegaremos a 28º en Logroño o 25º en Burgos. Y es que mañana tendremos en estas zonas un viento más fresco y además un frente que nos dejará lluvias en el norte de Galicia y el Cantábrico, y tormentas que pueden ser fuertes a primeras horas en el Pirineo Navarro y por la tarde noche en puntos de Cataluña, Aragón y Castellón. En el resto de España seguirá el sol, con cielos poco nubosos o con nubes altas y es probable que tengamos bancos de niebla matinales en zonas de Galicia y Cataluña, y posibles precipitaciones débiles dispersas en las islas occidentales de Canarias, más probables en La Palma y poco nuboso en el resto del archipiélago».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Donde sí seguirán subiendo las temperaturas mañana será en el sur de Andalucía y en zonas de la región de Murcia y la comunidad valenciana. De hecho para este jueves vuelven a activarse avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valencia. Aquí será el viernes cuando podríamos incluso tener algo de lluvia, por la Comunidad Valenciana, y hará menos calor ese día en todo el este peninsular: el viernes bajan las temperaturas por el este y vuelven a subir en el resto de España y el sábado subirán otra vez por el norte así que tendremos un sábado con temperaturas calurosas muy veraniegas, aunque también con más nubes avanzando por el oeste peninsular que por la tarde o tarde noche podrían dejar ya algunas lluvias en Galicia. Se trata de un frente que el domingo volverá a cambiarnos el tiempo con esa dinámica dual de los vientos de componente oeste: bajada de temperaturas en toda España salvo en el sur de Andalucía y el este peninsular donde el domingo, con poniente, de nuevo subirán».