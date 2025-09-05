La AEMET avisa del fenómeno que nos sorprende este fin de semana: «Chubascos fuertes»

Este fenómeno nos puede sorprender este fin de semana, llegan importantes chubascos fuertes que pueden cambiarlo todo, según la AEMET. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar marcando una diferencia significativa. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que puede ser esencial. Los amantes del otoño estarán de enhorabuena, al ver llegar de forma inminente a esta nueva estación.

Este fin de semana nos sorprende un fenómeno difícil de creer

Chubascos fuertes pueden llegar este fin de semana

La AEMET lanza una importante advertencia este fin de semana: «En la Península el día vendrá marcado por el paso de un frente que, de oeste a este, tenderá a cubrir los cielos de la mayor parte de la mitad noroeste, dejando nubosidad alta en el resto de la Península y en Baleares. Se prevé que precipite en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartarse en otras regiones de la mitad noroeste. Serán más abundantes en el oeste de Galicia, con posibilidad de ser localmente fuertes o persistentes. Asimismo se dará nubosidad de evolución, con posibles chubascos vespertinos acompañados de tormenta, en las sierras del sureste peninsular, y nubosidad baja matinal en regiones de Alborán, Andalucía occidental y del Levante. En Canarias cielos poco nubosos en general, con nubes de evolución y posibles precipitaciones y tormentas en interiores de las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en el golfo de Cádiz y depresiones del este, así como brumas frontales en Galicia y nieblas costeras en Alborán. Calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en aumento en Canarias, Mediterráneo y tercio este peninsular, donde lo harán de forma localmente notable en interiores, con descensos en el resto que también llegarán a notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular. Se podrán superar los 35 grados en las depresiones del sureste y nordeste peninsular, así como en Andalucía y Mallorca. Mínimas en general en aumento, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de Andalucía, Mediterráneo y en las depresiones de la meseta Sur y del nordeste. Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares tendiendo a arreciar durante la tarde. Predominarán las componentes sur y este en las islas y vertiente mediterránea, la sur rolando a norte en la cantábrica, y las sur y oeste en la atlántica. En litorales y zonas altas de Galicia y Cantábrico serán moderados con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Alisio moderado en Canarias».