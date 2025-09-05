La AEMET no da crédito a lo que llega a Andalucía en las próximas horas: «Nivel máximo»

Lo que llega a Andalucía en las próximas horas, hace que la AEMET no dé crédito, el nivel de máxima de alerta se activará. Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia significativa, es hora de ver qué nos depara este tiempo de cambios que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Son tiempos de ver qué es lo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará en estos días que hasta la fecha hubiéremos tenido en consideración. Es momento de apostar por una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un elemento que puede acabar convirtiéndose en un detalle para el que no estamos del todo preparados. Un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos marque en estos días que hasta la fecha el otoño se ha acabado imponiendo.

Andalucía se prepara para lo que llega según la AEMET

La AEMET tiene que mandar un aviso importante a Andalucía ante la llegada de una serie de detalles que pueden convertirse en un plus de cambios. Este fenómeno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que todo puede acabar siendo posible.

Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con algunos elementos que quizás hasta ahora no teníamos en consideración, pero ahora han acabado siendo los que nos afectarán de lleno.

Este otoño que parece que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser el que nos afecte de lleno. Es el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará.

Parece que Andalucía tiene por delante una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Con un detalle que puede ser el que nos acompañará en estas jornadas en lo que todo puede ser posible, es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Esto es lo que llegará las próximas horas a Andalucía

Andalucía ha sido una de las comunidades más castigadas por un calor extremo que se ha convertido en un problema para muchos. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que poner en práctica determinados elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Los expertos de la AEMET nos advierten de lo que está por llegar: «Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho a partir de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ascenso en el resto. Vientos flojos variables en la vertiente atlántica, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde. En la vertiente mediterránea soplarán flojos de componente este, aumentando a moderados a partir de mediodía. Levante fuerte en el litoral almeriense y en el área del Estrecho, con probabilidad de rachas muy fuertes ocasionales a partir de mediodía».

Para el resto de España el fin de semana puede apuntar maneras: «En la mayor parte del país se mantendrá un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de nubes altas en la Península y Baleares. No obstante, en Alborán y cuadrante sureste peninsular predominarán los cielos nubosos, con nubes medias y altas acompañadas por la tarde de nubosidad de evolución que, en zonas de interior es probable dejen tormentas dispersas y algún chubasco ocasional, sin descartar tormentas localmente fuertes en puntos del este de la meseta Sur o de las Béticas orientales. Asimismo, se dará nubosidad baja matinal en el Estrecho, tercio este peninsular y regiones de Galicia y del Cantábrico, con posibilidad de alguna llovizna en el Levante, y con probables bancos de niebla matinales. Al final del día el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, con precipitaciones en su mitad oeste que podrían ser localmente fuertes en Rías Baixas. Probable calima en Alborán, Baleares, cuadrante sudeste peninsular e islas Canarias orientales. Temperaturas máximas en descenso en el oeste Galicia y Huelva, predominando los aumentos en el resto del país que se prevén notables, incluso localmente extraordinarios, en el área cantábrica y alto Ebro. Se superarán los 35 grados en dichas regiones además de en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, siendo probable rebasar los 38 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán, de forma localmente notable, en la mitad norte peninsular, manteniéndose en general con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en el Mediterráneo y Guadalquivir».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares, de componente este en las islas, Estrecho y vertiente mediterránea, y de sur en el resto. Son probables los intervalos de fuerte y las rachas muy fuertes en el Estrecho, extremo oriental del Cantábrico, y al final en los litorales de Galicia. En Canarias soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte y posibilidad de alguna racha muy fuertes en zonas expuestas».