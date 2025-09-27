El gesto de Álex González que hace saltar todas las alarmas

Durante mucho tiempo, Álex González fue uno de los solteros de oro más cotizados de nuestro país, pero hace dos años se encontró el amor gracias a una doctora especializada en medicina estética. La afortunada se llama Camila Rojido y acumula muchos seguidores en sus redes sociales, aunque no está interesada en despertar el interés de la prensa y siempre ha adoptado una postura discreta. La cuestión es que el actor está promocionando su último proyecto y en consecuencia hay mucha gente que está pendiente de sus movimientos. Por ese motivo, ha salido a la luz la última decisión que ha tomado y podemos adelantaros algo: ya han sonado todas las alarmas de la crónica social.

Álex González ha dejado de seguir a Camila Rojido en Instagram. ¿Quiere decir esto que ya no están juntos o simplemente están atravesando un bache? También cabe la posibilidad de que el artista se haya desvinculado de su pareja en el terreno virtual, sin intención de hacer lo mismo en la vida real. Habrá que esperar un tiempo antes de decantarnos por alguna de estas opciones. No obstante, es un momento perfecto para hacer un repaso y explicar con pelos y señales como ha sido este noviazgo.

Una relación marcada por el misterio

Siguiendo los datos que hemos recopilado para abordar esta noticia, la relación entre Álex González y Camila Rojido comenzó poco después de la ruptura del actor con María Pedraza, a principios de 2023. Al poco tiempo, González fue fotografiado besándose con una mujer en las calles de Madrid y ese primer encuentro público levantó gran expectación.

En un principio se desconocía quién era la persona que había conquistado al intérprete y todo era muy misterioso, pero meses más tarde se supo que se trataba de Camila Rojido, una doctora especializada en cirugía plástica y medicina estética, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y con una prometedora carrera en la capital. La noticia sorprendió a muchos, no sólo por la rapidez con la que Álex rehízo su vida amorosa tras una relación mediática, sino también por la gran discreción con la que ambos decidieron vivir esta nueva etapa.

A medida que su noviazgo fue consolidándose, comenzaron a dejar ver pequeños detalles de su vida en común. Si bien Álex González siempre ha sido muy celoso de su intimidad, las publicaciones en redes sociales revelaron algunos momentos especiales que vivieron como pareja. Viajes románticos a lugares como Disneyland París o las playas de Ibiza dieron cuenta de que entre ambos existía una gran complicidad. Incluso se dejaron ver en Bali, donde disfrutaron de unas vacaciones de ensueño este mismo verano, mostrando una faceta relajada y cómplice que contrastaba con el hermetismo habitual del actor.

Han saltado todas las alarmas

La diferencia de edad entre ellos, de 13 años, nunca supuso un obstáculo, y Álex llegó a declarar que en Camila había encontrado confianza mutua, discreción y una conexión sincera que no necesitaba de grandes exhibiciones públicas para consolidarse.

Sin embargo, cuando parecía que la relación estaba más asentada que nunca, un gesto en redes sociales despertó todo tipo de rumores. En septiembre, los seguidores de Álex González advirtieron que entre las 746 cuentas a las que seguía en Instagram ya no aparecía la de Camila Rojido. Aunque puede tratarse de una acción aislada sin mayor importancia, la decisión del actor no pasó inadvertida y generó especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Ni él ni la doctora se han pronunciado al respecto, pero lo cierto es que este detalle contrasta con las muestras de cercanía que habían compartido meses antes. La cronología de su relación, marcada por un comienzo inesperado, viajes románticos y gestos de discreción, podría estar atravesando ahora un nuevo capítulo cuya evolución está dando mucho de qué hablar.

La operación de Álex González

Dejando a un lado el revuelo que ha ocasionado el último gesto que ha tenido Álex González, podemos cerrar esta noticia hablando de otro tema interesante. El intérprete ha visitado el plató de El Hormiguero y le ha desvelado a Pablo Motos uno de sus secretos: se ha sometido a una operación. Para evitar especulaciones, ha declarado: «Fue hace diez días cuando me operé y le pregunté dos cosas al médico: una, que si iba a poder hablar porque tenía que ir a El Hormiguero, y la segunda, que si me iba a cambiar la nariz, y me dijeron que no. No ha sido estética, es por salud».

Pablo Motos ha conseguido que su invitado se sienta a gusto y para celebrarlo ha hecho una confesión: «Yo también la tengo rota por el boxeo. He traído una foto del momento en el que me la rompieron. Me fui al vestuario y me hice una foto. Esto fue un viernes y cogió color para el lunes, para el programa». Después de esta charla, Álex se marchó del programa y continuó con su vida, sin saber que estaba a punto de protagonizar una noticia que no iba a dejar indiferente a nadie y que acabaría señalando a su novia.