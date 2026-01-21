La confesión de Amor Romeira sobre el novio de Jessica Bueno que no le gustará a nadie

La aparición de Jessica Bueno con una nueva ilusión sentimental continúa generando titulares y comentarios, algunos de ellos especialmente incómodos para la modelo. Lo que comenzó como una confirmación medida y prudente en una alfombra roja se ha transformado, en cuestión de días, en un debate mediático marcado por advertencias, reproches velados y versiones enfrentadas sobre el pasado sentimental de su nueva pareja.

Fue durante la alfombra roja de los Army Awards cuando Jessica Bueno confirmó, por primera vez y de manera directa, que estaba conociendo a alguien. La modelo, que venía de un proceso personal complejo tras su divorcio de Jota Peleteiro y una posterior relación con el cantante Luitingo, se mostró visiblemente incómoda por la rapidez con la que la noticia había trascendido. Según explicó ante los medios, la información se había hecho pública incluso antes de que su entorno más cercano tuviera conocimiento de ello.

«No puede ser que se entere toda España cuando ni mis padres sabían que yo estaba conociendo a alguien», afirmó entonces, dejando claro que su intención no era protagonizar un anuncio oficial ni convertir esa nueva etapa en un asunto de dominio público. En ese contexto, insistió en que no se trataba aún de una relación consolidada, sino de un proceso de conocimiento mutuo al que prefería no ponerle etiquetas.

El nombre que acompañó a esa confirmación fue el de Roberto Mendoza, arreglista y productor musical onubense, nacido en 1983. Según los datos que trascendieron en ese momento, Mendoza es padre y se encontraba recientemente inmerso en un proceso de separación sentimental, un aspecto que pronto se convertiría en el eje de la polémica.

Esta es la versión de Jessica Bueno

Ante las preguntas de los periodistas sobre el estado civil de su nueva pareja, Jessica Bueno fue tajante. Aseguró que Roberto Mendoza era «un chico soltero» cuando se conocieron y que ella jamás iniciaría una relación con alguien que mantuviera un compromiso sentimental vigente. En sus palabras, subrayó una línea roja personal que, según explicó, no estaría dispuesta a cruzar bajo ningún concepto.

«Jamás empezaría algo con alguien que tiene una relación. Soy una persona coherente y sensata, no me metería en ningún lío, voy con pies de plomo», declaró entonces, consciente de que ya circulaban comentarios que apuntaban a una versión distinta de los hechos. La modelo quiso zanjar cualquier sospecha apelando a su forma de entender las relaciones y a la prudencia con la que afronta esta nueva etapa.

Esa prudencia, de hecho, ha sido una constante en sus declaraciones posteriores. Jessica ha reiterado que no sabe aún «cómo va a avanzar la cosa» y que precisamente por eso prefiere mantener su vida privada en un segundo plano, lejos de exposiciones innecesarias que puedan afectar tanto a ella como a sus hijos.

Amor Romeira hace una confesión importante

La calma que la modelo intenta transmitir se ha visto alterada por las declaraciones de Amor Romeira. El jueves 15 de enero, la colaboradora habló con una conocida agencia y lanzó un mensaje que no pasó desapercibido. Aunque comenzó asegurando que le tiene «mucho cariño» a Jessica Bueno, sus palabras posteriores fueron directas y, para muchos, difíciles de encajar.

Amor Romeira afirmó que «no es la primera vez» que Roberto Mendoza deja a una pareja para iniciar una relación con una mujer conocida públicamente. Según su versión, el productor musical ya habría protagonizado situaciones similares en el pasado, una de ellas con una DJ anónima a la que habría dejado para comenzar a conocer a Fiama Rodríguez, ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa.

La colaboradora fue más allá al referirse a la situación actual y lanzó una advertencia explícita a la modelo. «Jessica, eres la segunda que pasa por esta situación. Ya lo hizo una vez con una novia DJ, anónima, y empezó a conocer a Fiama. Él dejó a su novia por Fiama. Ahora ha dejado a su otra novia, recién parida, por ti. No te sientas especial, yo te diría que huyas», afirmó ante las cámaras.

Jessica Bueno ha reaccionado

Ante el revuelo generado, Jessica Bueno ha querido aclarar otro de los puntos que comenzaron a circular en los medios y en redes sociales: la supuesta implicación de sus hijos en esta nueva relación. La modelo fue rotunda al desmentir que los menores conozcan ya a Roberto Mendoza o que sean conscientes de que su madre esté saliendo con alguien.

«Mis hijos no le conocen ni saben que yo esté con alguien», aseguró en unas declaraciones recientes. Según explicó, aunque ella y Roberto tienen «muchos amigos en común» y han coincidido en planes grupales, su vida familiar permanece completamente al margen de esta etapa sentimental. Para Jessica, ese límite es innegociable y forma parte de la prudencia con la que afronta cualquier cambio en su vida personal.

La modelo también reconoció que la exposición pública de su intimidad le resulta especialmente incómoda en este momento. No solo por la incertidumbre sobre el futuro de la relación, sino también por el impacto que puede tener en su entorno más cercano. De ahí su decisión de no profundizar en detalles ni responder a cada comentario que surge en el debate mediático.