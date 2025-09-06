Amor Romeira da detalles sobre su romance con Alejandro Albalá: "Fue más de una noche"

Amor Romeira se ha convertido en protagonista inesperada del programa Fiesta. Aunque Alexia Rivas ha tratado de frenar la información bajo el lema de no comprometer a un compañero, Miguel Frigenti ha soltado la bomba. La tertuliana habría mantenido un fugaz idilio con Alejandro Albalá, actual concursante de Supervivientes All Stars.

Ante esta situación, Romeira se ha quedado atónita y, tras escuchar a Rivas aludiendo a unas pruebas irrefutables que respaldan la noticia, no ha tenido más remedio que admitirlo. «No voy a dramatizar con esto», ha comenzado diciendo para terminar reconociendo que «es verdad, sí, pasó y ya está». Inmediatamente, ha sido Emma García quien ha querido saber más detalles al respecto. «¡Cuándo, cuándo!», ha preguntado intrigada. «Hace mucho tiempo», desveló Romeira con aparente apuro y dejando claro que fue hace más de un año. «Él no estaba con nadie y yo tampoco, creo recordar», ha dicho en referencia a si ha podido suponer este encuentro una deslealtad por parte de uno de ellos y despejando las dudas.

Amor Romeira en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

A continuación, ha confesado que coincidieron más de una vez y que, por tanto, mantuvieron más de un affaire. Entre risas, Amor Romeira también ha reconocido que ni ella misma sabe cómo ocurrió, pero ha apuntado que fue él quien «le tiró la caña» a ella, «por supuesto», aclarando en todo momento que fue el santanderino el que dio el primer paso para que se desencadenaran los encuentros.

Amor Romeira en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Todo tuvo lugar, según el testimonio de la televisiva, en un hotel situado en una localidad en la que Amor se encontraba de vacaciones con su amiga Gloria Camila. Las dos salieron una noche a divertirse y, en ese instante, Alejandro Albalá y un amigo suyo se cruzaron en sus caminos. «Acabamos los cuatro en la habitación», ha recordado sin aportar muchas más puntualizaciones sobre el suceso y dejando en el aire lo que pasó en esa estancia.

La trayectoria amorosa de Alejandro Albalá

Si hacemos un repaso por la vida sentimental y pública de Alejandro Albalá, cabe recordar que el cántabro fue marido de Isa Pantoja y ambos se conocieron porque la hija de la cantante de copla era amiga de su hermana Marta. Tras meses de relación, ambos se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia civil que aconteció en México en la más estricta intimidad y que fue desvelada en exclusiva por la revista Diez minutos.

Isa Pi, Alejandro Albalá y Sofía Suescun. (Fotos: Gtres)

Posteriormente, mantuvo un noviazgo con Sofía Suescun y, desde entonces, no se le han conocido más parejas estables asiduas a los platós de televisión. Lo que sí se ha desvelado hace relativamente poco tiempo es que disfrutó de alguna cita esporádica con Claudia Bavel, una joven dedicada al contenido de alto voltaje en plataformas para adultos, a la que se relacionó también con el delantero del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, y el ex portero del Real Madrid, Iker Casillas.