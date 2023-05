Si hay un personaje que destaca dentro del panorama televisivo nacional es, sin duda alguna, Amor Romeira. Desde que tuvo lugar su aparición en Gran Hermano, la popularidad de la ex concursante no ha dejado de crecer, razón por la que se ha convertido en tertuliana de programas como Fiesta con el objetivo de engordar su trayectoria profesional en la pequeña pantalla.

Dado su éxito en la televisión, la canaria ha sido una de las últimas entrevistadas en el espacio Mtmad Outdoor, en el cual tienen cabida algunos de los rostros más destacados de la cadena de Fuencarral. Un momento en el que Amor pudo abrirse en canal a la hora de hablar sobre el tema del amor, en el que aseguraba haber tenido experiencias de todo tipo por las que ahora prefiere no tener pareja: «No voy a adaptar mi vida para tener pareja», comenzaba desvelando. Aun así, sí que hacía referencia a su nueva ilusión sentimental, la cual es un tenista español: «Me cae genial, me hace reír muchísimo, no es nada tóxico», revelaba, visiblemente orgullosa de los pasos al frente que ha dado con el deportista.

Pero, ¿quién es el hombre que ha conseguido colarse en el escurridizo corazón de Romeira? Este no es otro que Alberto Barroso-Campos, tenista de alto nivel que ya en alguna que otra ocasión había comentado las publicaciones de su nueva compañera de vida sin ningún tipo de reparo: «No creo que lo quiera llevar en secreto, porque aparte yo tampoco estoy para llevar nada en secreto (…) Estoy muy ilusionada», pronunciaba, aclarando así que no está dispuesta a que su noviazgo permanezca en el más absoluto hermetismo puesto que no tiene nada que esconder.

Fue el portal de Mediaset Outdoor el encargado de revelar a la audiencia el nombre del tenista español que había devuelto la ilusión en el amor a Romeira. Se trata de un chico de 26 años, con medidas de 1,78 y que es el actual número 452 del ranking ATP, la clasificación que engloba a los mejores tenistas masculinos en categoría individual y dobles desde el año 1973. Un documento totalmente verídico que demuestra que el joven tiene por delante una trayectoria profesional que seguramente venga cargada de éxitos de la mano de este deporte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Barroso Campos (@albertobarroso96)

No obstante, cabe destacar que este no es el único asunto del que la colaboradora hablaba en el programa mencionado. Otro de sus temas a tratar fue el de la adicción al sexo, la cual padeció antes de fijarse en el deportista: «No era consciente de cómo lo estaba viviendo (…) Era la necesidad de demostrar al mundo que yo era mujer», aseguraba, habiendo superado ese bache para estar ahora plenamente centrada en su faceta como tertuliana y en su nuevo romance con Alberto Barroso-Campos, del que por ahora no se saben más detalles.