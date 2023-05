En la última semana, la Caja Mágica de Madrid ha sido escenario, más allá de algunos de los partidos más esperados de los últimos tiempos, de todo un desfile de rostros conocidos que no han querido perderse este importante torneo de la esfera deportiva internacional. Un torneo que finalizaba este domingo con una nueva victoria de Carlos Alcaraz frente al alemán J.L. Struff, de la que han sido testigo muchas figuras destacadas del panorama nacional. Por ejemplo, en las gradas se ha visto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Nieves Alvarez, Roberto Leal, Raúl, Jaime de Marichalar y otros muchos. Por ejemplo, la cantante Aitana no ha querido perderse la final, pero lo que no se esperaba era que iba a coincidir con su ex pareja, Miguel Bernardeu.

Un ‘encuentro’ incómodo que ha generado una situación complicada en las gradas y que, como era de esperar, también ha acaparado la atención de las redes sociales. La cantante y su ex se han sentado en la misma zona, separados por escasos metros. En las imágenes que han trascendido de la final se les puede ver a ambos en la zona de los palcos más próximos a la pista, Aitana con el gesto serio, quizás por esta inesperada coincidencia, mientras que Miguel se mostraba algo más sonriente y relajado.

De hecho, el momento más incómodo de la jornada se produjo al finalizar el partido, cuando Miguel Bernardeu se acercó todavía más a la parte en la que estaba su ex pareja. No lo hizo para saludarla, sino para hablar un momento con Roberto Leal, con el que se mostró muy cercano. En cualquier caso, ninguno de los dos se dirigió una sola palabra.

Por el momento no se sabe cuáles han sido los motivos que han llevado a la ex pareja a sentarse tan cerca en el torneo, quizás por un error de cálculo por parte de la organización del evento y quizás solamente se haya tratado de una desafortunada coincidencia. Lo que está claro es que para ambos no ha debido ser plato de buen gusto.

Esta ha sido la primera aparición pública de la cantante y de su ex novio, hijo de la actriz Ana Duato, desde que se conociera su ruptura a finales del pasado año tras cuatro años juntos. Desde entonces, a Aitana se la ha relacionado con el también cantante Sebastián Yatra que, por cierto, también estuvo hace unos días en el mismo torneo de tenis, eso sí, en compañía de la modelo canaria Helen Lindes. En esta ocasión, el colombiano se encontraba a miles de kilómetros, en concreto, disfrutando de la F1 en Miami con Luis Fonsi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente de su posible romance, lo cierto es que los gestos cómplices entre ambos son una constante, es más, recientemente ha trascendido que el colombiano acaba de adquirir una casa en la ciudad de Madrid, supuestamente para estar más cerca de Aitana. Solo el tiempo dirá cómo evoluciona su relación.