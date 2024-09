Alejandro Albalá, ex de Sofía Suescun, destapa el presunto engaño Kiko Jiménez: "Es un montaje"

El drama de la familia Suescun no tiene final. El último en sumarse al conflicto ha sido Alejandro Albalá, quien saltó a la fama tras enamorarse de Isa Pantoja. El joven trabaja de colaborador en Telecinco y considera que tiene experiencia suficiente como para destapar el presunto engaño de Kiko Jiménez. Según cuenta, el andaluz ha hecho «un montaje» con Sofía Suescun para ganar dinero en televisión.

Alejandro fue novio de la influencer y también tuvo problemas con Maite Galdeano, por eso sus palabras han sorprendido tanto. En su última intervención televisiva, el comentarista ha asegurado que «muchas cosas que cuenta Maite son verdad». No obstante, está convencido de que todo es un engaño para generar contenido en los platós de Mediaset.

Alejandro Albalá, en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«Yo entiendo que ha habido una pelea, la pelea puede ser real perfectamente, pero todo lo que viene después no», ha declarado este fin de semana. Siguiendo su teoría, el mediático clan habría aprovechado un conflicto real para exagerar la situación y convertirse en los personajes más deseados de la prensa del corazón.

Alejandro cree que «todo gira sobre el dinero», por eso Cristian Suescun nunca ha tenido buena conexión con su madre. Ahora que el joven genera sus propios ingresos creando contenido en una red social destinada al público adulto es cuando Maite Galdeano le ha aceptado. Albalá lo tiene claro, pero sus compañeros de Fiesta están completamente divididos.

¿Ha hecho un montaje Kiko Jiménez?

La periodista Paloma Barrientos, experta en crónica social, considera que Alejandro Albalá tiene todo el derecho del mundo a considerar que Kiko Jiménez está haciendo un montaje. «Albalá lo que dice es que todo esto está funcionando muy bien. Eso yo también lo pienso y tengo derecho», declara la experta en Fiesta.

‘Fiesta’, debatiendo sobre Kiko Jiménez. (Foto: Telecinco)

En el lado opuesto está Carmen Alcayde, quien le ha recriminado a su compañero el atrevimiento que ha tenido al acusar a Kiko de montajista. «Tú no tienes ninguna prueba y nosotros conocemos a Sofía. Yo he trabajado con Kiko mucho tiempo y lo que cuenta es verdad. Tú no tienes ninguna prueba de que esto sea un montaje y estás llamando tontos a los directivos de esta cadena. Si yo soy director a mí no me la cuela esta gente», comenta la valenciana.

Belén Rodríguez ha apoyado a Carmen y también ha señalado al ex de Sofía Suescun. «Estos han vivido un infierno. Mismamente, cuando le pidió matrimonio en Supervivientes, Sofía se asustó y decía ‘no, no, no’ y eso se vio». Para concluir el tema, Alcayde ha comentado: «Yo les agradezco que lo hayan hecho público porque esto pasa en más casas de las que pensamos. Es un tema que no se ha visto tanto en televisión y yo les agradezco que le den visibilidad».

Las nuevas declaraciones de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez, en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Mientras los colaboradores debatían sobre la veracidad del ‘infierno’ que está atravesando Kiko Jiménez, el programa Fiesta ha emitido unas declaraciones inéditas del colaborador. «La relación a tres que se ha visto en las redes sociales ha sido complicada (…) No podíamos hacer todo lo que una pareja puede hacer, como vivir juntos o tener una familia. No lo hablábamos porque era un tema tabú, pero ahora veo feliz a Sofía», confiesa Kiko durante su última entrevista.

Jiménez recalca que el objetivo de Maite «ha sido hacer daño» por eso cree que esta guerra «no tiene solución». Por su parte, Alejandro Albalá recuerda que, mientras dura el conflicto, todos se están paseando por diferentes platós.