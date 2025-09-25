Adiós a la camarera más famosa de ‘First Dates’: esta va a ser su sustituta y nadie se lo esperaba

First Dates es uno de los programas más vistos de Mediaset y Cuatro se ha esforzado mucho para mantener el interés de la audiencia en diferentes ocasiones. Carlos Sobera y su equipo han realizado diferentes cambios y los resultados son estupendos, pero a veces se han encontrado con obstáculos que les ha obligado a mover ficha rápidamente. Por ejemplo, hace unas semanas, Laura Boado, la camarera más famosa del programa, comunicó a la organización que debía abandonar el formato para emprender un camino distinto. La joven saltó a la fama a raíz de su participación en La isla de las tentaciones y no tardó en convertirse en toda una celebridad, así que tiene ofertas muy interesantes encima de la mesa.

Laura Boado no quiere que nadie hable con ella y ha roto su silencio a través de un comunicado en el que deja claro que su adiós se ha producido en términos completamente amistosos. Les ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros y se ha detenido en Carlos Sobera, el maestro de ceremonias. Como todo el mundo sabe, el presentador disfruta de una relación estupenda con todos sus compañeros y está profundamente agradecido del respeto que le demuestran en cada programa. Sobera cuenta con la complicidad de los camareros que forman parte de First Dates y gracias a este engranaje se generan momentos realmente divertidos que nunca desaparecerán de la memoria de Laura.

El comunicado de Laura Boado

La creadora de contenido ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje que dice: «Hoy se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa». Después ha ampliado la información añadiendo: «Han sido tres años llenos de buenos momentos, aprendizaje y sobre todo de llevarme a gente muy bonita. No es un adiós es un hasta pronto, os llevo siempre en el corazón».

Laura Boado se siente muy orgullosa de haber disfrutado de esta aventura profesional, por eso deja claro: «Sólo tengo palabras de agradecimiento al mejor equipo que he podido tener, que me han hecho feliz y mejor profesional y sobre todo mejor persona». Y para terminar escribe unas palabras más personalizadas: «Carlos, que gran persona, que gran hombre y que gran profesional, eres un ejemplo a seguir. Mati, un hermano para mí, no sabes lo mucho que me has enseñado de verdad, te quiero mucho amigo mío. Gemes, que personas más especiales sois, no cambies nunca y seguir haciendo reír a todos los que tenéis alrededor». Como vemos, una bonita despedida que pone el broche de oro a una etapa que ningún espectador olvidará.

Lidia Santos, la nueva camarera

First Dates no puede permitirse el lujo de parar porque hay muchos seguidores que están atentos a los movimientos que se producen dentro del programa. Por ese motivo, los directores han contratado a una modelo malagueña llamada Lidia Santos, quien se ha mostrado profundamente emocionada de formar parte de este espacio televisivo. Tal y como ella misma ha declarado: «Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí».

Lidia Santos no es nueva en televisión y ya es un rostro conocido para una parte de la audiencia porque participó en Supervivientes. Sin embargo, sentía que este reality podía poner en peligro el rumbo de su carrera, así que no ha vuelto a coquetear con formatos de este estilo. «Aquello me enseñó a valorar lo que tengo al alcance de la mano. Pasé mucha hambre y fue duro», responde cuando le preguntan por el recuerdo que tiene de esta experiencia. También añade: «No quería ningún salseo que pudiera poner en peligro mi profesión». De esta forma, cuando ha tenido la oportunidad ha aceptado una propuesta que, según cree, está más orientada a los sueños que tenía cuando empezó a trabajar en el mundo del espectáculo.

Ha compartido pasarela con modelos de la talla de Elsa Pataky, pero ahora está centrada en sus proyectos con Mediaset y afirma que se encuentra más ilusionada que nunca. «Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria es muy especial. Además, yo soy una enamorada de la vida y una romántica empedernida, creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada. Es como unir mi pasión por la tele con algo que me representa de verdad». No obstante, hay que tener en cuenta que su pasión inicial es el mundo de la moda y ha desfilado en Alemania, Holanda, Turquía, Bangkok, Sudáfrica, Mexico, Chicago y Nueva York, entre otros lugares del mundo.