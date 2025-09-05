Carlos Sobera, impactado al conocer a un soltero de ‘First Dates’: «A mí me va a dar algo»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, tras más de nueve años intentando emparejar a los solteros de nuestro país, el programa ha dado comienzo a una nueva temporada y a nuevos solteros. De esta manera, Carlos Sobera y todo el equipo recibió, recientemente, a Ligia. La soltera, de 75 años, se presentó como una agente inmobiliaria jubilada que tenía muchas ganas de conocer al presentador vasco. De hecho, su mayor ilusión de acudir al show de citas a ciegas era poder hablar con Sobera.

«Lo conozco de los programas tan bonitos e interesantes que hace. No quiero irme sin el teléfono de Carlos Sobera porque es una persona muy agradable, familiar y social», declaraba en uno de los totales. Por otro lado, a nivel sentimental, su objetivo era conocer a un hombre un poco más joven que ella. «Puede ser gordo, pero no muy gordo. Y si no, le pongo a régimen. También le tiene que gustar bailar y que sea social», dijo. De esta manera, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Juan, un camionero jubilado, de 74 años.

El soltero se presentó ante el equipo de Cuatro asegurando que tenía una táctica infalible para ligar. «Voy a la pista de baile y me voy metiendo entre medias de la que voy viendo», confesó entre risas. Pero, fue su llegada al local lo que dejó a Carlos Sobera sin palabras.

Nada más llegar, el presentador le dio un abrazo y le ofreció ayuda con su chaqueta. Pero, Juan se quedó tan impactado con este ofrecimiento que ni se movió. Un inesperado gesto que hizo reír al comunicador, pues no le daba la chaqueta. «A mí me va a dar algo», dijo Carlos Sobera sin poder contener su risa. Tras ello, Juan y Ligia se conocieron. Una primera toma de contacto que no estuvo mal.

«Me ha parecido una persona social, querida y amable. Es mi tipo de hombre», confesaba ella. «Está bien. No es ni muy guapa ni muy fea», opinó el soltero. Poco a poco, y tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates, los participantes fueron entrando en confianza. Fue entonces cuando el soltero le contó cómo era en el amor.

«Soy noble, sensible, sentimental y formal», le dijo. «Se le ve una persona agradable y eso es bueno. Podría compartir mucho tiempo con él. Me agrada su compañía», comentaba ella en privado. «Me parece una persona corriente con la que se puede hablar de todo», aseguraba el murciano.

Posteriormente, en el reservado del programa, se dejaron llevar por la pasión y se dieron un apasionado beso. Una velada muy amena donde ambos solteros lograron conectar a la perfección. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro y aceptaron seguir conociéndose en una segunda cita.