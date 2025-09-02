Arranca el mes de septiembre y en Mediaset España ya lo tienen todo listo para afrontar las próximas semanas. Los formatos más habituales de la parrilla televisiva vuelven y lo hacen de la mano de nuevos contenidos. Pero, si hay uno que se ha mantenido imbatible, también en verano, ha sido First Dates. El popular show de citas a ciegas lleva más de nueve años intentando unir corazones, aunque no siempre salga todo según lo planeado. Por ello, recientemente, recibieron la visita de Emán. El soltero se presentó como un empresario, originario de Ataquines, que tiene una empresa de aceite gourmet que heredó de su padre.

Se considera un hombre con las ideas claras y muy exigente. Una situación que a nivel sentimental le ha pasado un poco de factura, según él. Pues, lleva sin pareja desde el 2022. Fue entonces cuando la organización del programa, teniendo en cuenta sus requisitos, le presentó a Julia. La soltera se presentó como una love coach y matchmaker, originaria de Madrid. A su llegada se encontró una botella de aceite en la barra del local, como cortesía de Emán. Un detalle que le llamó la atención. «Me ha parecido curioso», confesó.

Carlos Sobera fue el encargado de acompañarla hasta la mesa del restaurante. Un primer encuentro entre ambos solteros donde el participante no pudo evitar mostrarse muy contento con la elección de su cita. «Vaya pibón. Una tía atractiva y con clase; un perfil top», comentó en uno de los totales.

Ambos participantes aceptaron seguir conociéndose. Por ello, con el objetivo de descubrir si tenían gustos en común o no, comenzaron a hablar de sus profesiones. Cuando Julia le contó que es matchmaker, Emán no pudo evitar sorprenderse. Pero, la situación fue a mayor cuando ella le contó que traía un juego de preguntas con varias opciones para poder conocerle mejor. «¿Qué me dices?», le preguntó él.

La soltera le ha preguntado cómo le gustaría a él sentirse con su pareja. Una cuestión que Emán ha respondido indicando que quiere sentirse admirado y aprender de ella. Una respuesta más que correcta para la comensal, pues le pareció «fundamental». Asimismo, ella quiso saber qué es lo que más valora en una relación, a lo que él explicó que la conversación sea fluida, entenderse mutuamente y divertirse.

La decisión final de ‘First Dates’

Julia estaba conectando con Emán. Pero, aunque estaba pasando una velada agradable, no pudo evitar pensar que era un hombre «un poco aburrido». Sin embargo, tras vivir un momento más íntimo en el reservado de First Dates, ambos pudieron aclarar sus ideas de cara a la decisión final.

Emán ha indicado que sí le gustaría seguir conociendo a Julia porque le parecía una mujer «interesante y con clase». La soltera, por su parte, también quiso seguir conociéndole porque valora mucho «su forma de pensar y de vivir». Por lo tanto, ambos estuvieron de acuerdo en seguir viendo qué les deparará la vida fuera del programa.