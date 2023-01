Riesgos y oportunidades de la terapia psicológica a través de apps.

Fact checked

Los teléfonos móviles han irrumpido en todas las facetas de nuestras vidas. A través de sus aplicaciones podemos obtener respuestas rápidas para casi todo, tanto de entretenimiento como de bienestar. La información sobre salud, tanto física como mental, también está disponible a través de nuestros dispositivos, que incluye multitud de herramientas para hacer terapia psicológica.

Las aplicaciones móviles facilitan un acceso global al tratamiento psicológico porque traspasan la frontera de la accesibilidad, reducen el coste económico y permiten acceder a personas reacias a recibir el tratamiento psicológico convencional en consulta. Para saber cuál elegir, se puede acudir a la web del Centro Europeo de Conocimiento e Innovación en Salud Móvil que publica distintos listados, avalados por organismos oficiales, sobre las aplicaciones de salud disponibles. Tratan de filtrar todas las iniciativas privadas y gubernamentales con el fin de seleccionar las mejores alternativas para cada persona.

Desarrollar un tratamiento psicológico es un proceso lento. La ética científica exige que debe validarse mediante un estudio en sujetos controlados antes de aplicarlo de forma generalizada. Sin embargo, el desarrollo del software actual es más rápido y genera aplicaciones móviles en el mercado sin respaldo científico, lo que puede conllevar riesgos para los usuarios, tal y como aseguran los investigadores de la Universidad de Cádiz en un estudio publicado en la revista ‘¡’Ansiedad y Estrés’ del Colegio Oficial de la Psicólogía de Madrid. Sin embargo, también afirman que se pueden obtener buenos resultados gracias a las aplicaciones avaladas científicamente y concluyen que «aunque el uso de apps en español en el ámbito de la salud mental es limitado, existen resultados prometedores que apuntan hacia la necesidad de seguir estudiando este campo para potenciar la calidad y eficiencia de la atención en salud mental».

En el mercado hay disponibles aplicaciones avaladas por organismos psicológicos oficiales. Por ejemplo, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid avala un app llamada ‘Sperantia App’, creada en la Universidad Pontificia Comillas, que ayuda a las personas ofreciendo orientaciones psicológicas personalizadas y ajustadas al perfil psicológico del usuario de forma inmediata, gratuita y segura. Esta aplicación detecta la necesidad de consulta con un profesional y enlaza con el buscador de profesionales del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para que cada persona elija con que profesional quiere realizar su primera sesión.

Origen de la aplicación

Otro estudio llevado a cabo en la Universidad de Murcia publicado en Psicothema, comprobó que la oferta de aplicaciones móviles dirigidas a abordar la salud psicológica de los usuarios era cada vez mayor. Para evaluar si eran eficaces o no, analizaron 1000 aplicaciones de terapia psicológica, tanto en español como en inglés, y evidenciaron que sólo 337 tenían relación con el tema, y de ellas, únicamente el 10% estaban basadas en técnicas eficaces documentadas en investigaciones previas.

Además, los datos revelaron que el 70% de las aplicaciones analizadas ni siquiera indicaban el origen de la información que ofrecían. Los investigadores concluyeron que la baja calidad de las aplicaciones móviles telepsicológicas era algo generalizado en todo el mundo. Por ello, los investigadores concluyeron que «el bajo porcentaje de aplicaciones relevantes, la alta prevalencia de aplicaciones de autoayuda, la ausencia de referencias sobre el origen de la información, la ausencia de respaldo académico, o la falta de certificaciones, invita a recomendar cautela a consumidores y profesionales en su adopción en el tratamiento de cualquier trastorno psicológico».

Entre las posibles causas de esta falta de rigor, los investigadores de la Universidad de Murcia señalan que podría deberse a la juventud del sector, lo que hace que se vea dominado por el voluntarismo ingenuo, el oportunismo narcisista y los intereses económicos. Otro de los factores importantes son las regulaciones y su aplicación ya que a pesar de que existe una normativa al respecto, se aprecia mucha laxitud y desconocimiento en su aplicación. Cualquier aplicación que ofrezca «diagnóstico, prevención, seguimiento, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad» debiera estar catalogada como producto sanitario, tal y como recoge el artículo 2 del Reglamento Europeo 2017/745 (Diario Oficial de la Unión Europea, 2017). Pero es raro encontrar alguna aplicación que cuente con este distintivo.

Por último, estos investigadores de la Universidad de Murcia, recomiendan a los usuarios que antes de elegir una aplicación móvil telepsicológica, no sólo se fijen en el número de descargas, las valoraciones, los comentarios o en un diseño atractivo. Si la app le ofrece prevenir, gestionar, aliviar o superar su problema y no cuenta con investigación que avale ese tratamiento, no la descargue. Tampoco si no hace referencia al tipo de técnica o terapia que emplea, si hace una descripción burda de lo que trata o proclama la inmediatez a la resolución de los problemas. Concluyen diciendo que «la salud mental no es un juego, y como tal, sólo se deberían utilizar aplicaciones móviles que cuenten con evidencia y ofrezcan el apoyo y supervisión de un profesional acreditado para ello».