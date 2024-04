Fact checked

Después de la tos y el resfriado, el dolor de barriga recurrente es el síntoma que más se reporta a los pediatras y que determina las visitas frecuentes a la sala de urgencias. Así, teniendo estos datos en cuenta, pero en otro entorno, pediatras y gastroenterólogos han lanzado este lunes una campaña para sensibilizar sobre el dolor abdominal funcional que afecta al 30 % de los niños en edad escolar en el mundo, una causa «importante» de absentismo de las aulas.

Es un trastorno digestivo que provoca dolores de barriga muy frecuentes y continuados en el tiempo; se llama funcional porque no está causado por una enfermedad digestiva u otros problemas médicos, pero no significa que el dolor sea imaginario o fingido.

La Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica se suman a la iniciativa de sus homólogos europeos para concienciar y entender mejor este trastorno. Con ese fin se repartirá material educativo en diferentes idiomas entre familias y pediatras.

El dolor abdominal funcional afecta al 30 % de los niños en edad escolar y es el trastorno más habitual que se consulta a los pediatras.

Este problema genera una mala calidad de vida para el niño y se asocia a un mayor absentismo escolar y a trastornos comórbidos de salud mental, como depresión y ansiedad.

El diagnóstico debe incluir: dolor episódico o continuo que dura al menos 4 días al mes durante al menos 2 meses; el dolor no se produce solo durante la comida o la menstruación; no cumple con los criterios de otros trastornos gastrointestinales funcionales y no se puede explicar con otro trastorno clínico.

Los niños también pueden quejarse de dolor de cabeza, mareos, cansancio, dolor en las extremidades y náuseas coexistentes.

Sanja Kolacek, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, ha señalado que «el dolor abdominal funcional es un trastorno benigno, pero insidioso, que afecta a la vida diaria, no solo del niño que lo padece sino de toda la familia. Si se aborda correctamente, más del 80 % de los niños que lo sufren no tendrán más dolor».

El profesor Marc A. Benninga, gastroenterólogo pediátrico, explica que «el dolor abdominal funcional es muy frecuente en todo el mundo. A veces es intermitente, pero suele afectar a la calidad de vida. Los niños que lo padecen sufren más ansiedad, depresión y una peor calidad de vida».

Dolor barriga en los niños

No todos los dolores de barriga son iguales. Existen dos tipos: orgánicos, con una causa clara, y funcionales o recurrentes. Este consejo se centra en el primero. Las causas de los dolores de barriga son muy variadas. Lo más frecuente es que se asocie a algún proceso de gastroenteritis, de estreñimiento o de empacho. A menudo, los niños expresan su malestar físico (debido a que tienen fiebre, anginas…) o emocional (situaciones de estrés, sobre todo) en forma de dolor de tripa. Otros factores que debemos barajar son las apendicitis, infecciones de orina, invaginaciones intestinales y un largo etcétera de enfermedades que no nos pueden pasar por alto, pero que clínicamente tienen bastante repercusión en los niños porque les hacen encontrarse mal.

¿Cuándo tengo que pedir asistencia?

Es necesario ir al médico o llamar al 061 CatSalut Respon en los casos siguientes:

El niño es menor de seis meses y presenta vómitos y diarrea

No muestra mejoría en 24 h

Se mantienen las deposiciones acuosas pasadas dos semanas desde el dolor de barriga

Tiene una enfermedad crónica

Si tiene vómitos y no retiene líquidos y, además, presenta diarrea fuerte, ya que hay riesgo de una deshidratación grave. Cuanto más pequeño, más expuesto está.

Asistencia urgente

Hay que pedir asistencia urgente si padece diarrea, vómitos y alguno de estos síntomas, según Vall d’Hebrón: