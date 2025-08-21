Primeras resonancias magnéticas con IA en Baleares, tecnología que cuida con la máxima precisión

Fact checked

Juaneda Hospitales aumenta su apuesta por la tecnología más avanzada y humanizada en Baleares con resonancias magnéticas (RM) de mucha mayor potencia en la generación de imágenes para un mejor diagnóstico y detección precoz, las primeras con Inteligencia Artificial en las Islas, capaces de detectar lesiones antes invisibles, con pruebas mucho más cortas y confortables y beneficios para pacientes con claustrofobia u obesidad.

Las nuevas RM con IA se han instalado en el Hospital Juaneda Miramar (2) y Clínica Juaneda (1) en Mallorca. Al igual que la nueva RM de Clínica Juaneda, se han mostrado ya eficaces, no solo en su mayor precisión, sino también en la reducción de impactos emocionales en pacientes sensibles, que ahora toleran mucho mejor este tipo de pruebas, cambiando el paradigma de la radiología, con un salto exponencial al futuro.

Estas cuatro nuevas resonancias, junto con las de Juaneda Muro y Juaneda Ciutadella, se han integrado, por primera vez en España, en una única plataforma, la PACS SYNGO Carbon de Siemens Healthineers, con almacenamiento de la información en el Cloud de Google, para el tratamiento y visualización de las imágenes clínicas de todos los estudios de los pacientes, accesibles en tiempo real y con herramientas de IA.

Estas incorporaciones suponen un salto cualitativo sin precedentes en la radiología balear y colocan a Juaneda Hospitales en la vanguardia, tanto por la calidad nunca antes alcanzada de las imágenes, que posibilitan un mejor diagnóstico, como por las mejoras de la IA y los sistemas de almacenamiento y procesado, por primera vez en las Islas, así como en comodidad, precisión, accesibilidad, seguridad y beneficio para el paciente.

Las nuevas resonancias son la MAGNETOM Sola de 1,5 Teslas, instalada en Clínica Juaneda; la MAGNETOM Lumina de 3 Teslas y la MAGNETOM Free.Max de 0,55 Teslas, ambas en Juaneda Miramar, y Vantage Elan, de 1,5 tesla, de Canon, en Juaneda Mahón, similar a la del Hospital Juaneda Ciutadella, todas ellas enlazadas a la plataforma PACS SYNGO Carbon, con los mejores niveles de acceso, tratamiento y seguridad.

La MAGNETOM Sola, en Clínica Juaneda, es un 50% más rápida, con el doble de resolución. Su sistema Deep Resolve está en la vanguardia de la revolución del aprendizaje profundo en RM, con tecnologías que simulan redes neuronales en el proceso de reconstrucción, para lograr exploraciones más rápidas, aumentando la nitidez y la resolución de la imagen. Esta nueva RM posibilita, entre otras, exploraciones cardiológicas innovadoras.

La MAGNETOM Lumina, de 3 Teslas, en Juaneda Miramar, es la joya de la corona, con la potencia de campo más alta entre las RM actuales, con el valor añadido de las herramientas de IA, que permiten ver hallazgos muy pequeños, que antes hubieran pasado desapercibidos, abriendo nuevas posibilidades e indicaciones en el estudio del cerebro, la próstata o la estadificación de los tumores, para un mejor diagnóstico.

La MAGNETOM Free.Max, también en Juaneda Miramar, innova con un gantry o tubo, mucho más ancho, algo de gran importancia para personas con obesidad o claustrofobia, superando a las antiguas RM abiertas, cuyas imágenes eran de calidad pobre. Además, hace menos ruido, reduciendo el estrés. De bajo campo (0,55 Teslas, lo que se compensa con la IA) aumenta la seguridad y eficacia para los pacientes con implantes metálicos.

La Vantage Elan, de Canon, en Juaneda Mahón, es una máquina todo terreno que obtiene imágenes de alta calidad, tanto en las exploraciones más habituales (patología músculo esquelética o neurológica), como en las más complejas, orientadas al cáncer o a las enfermedades de la próstata. También es una máquina especialmente confortable, más silenciosa, con un tubo más corto, lo que reduce la sensación de claustrofobia.

La instalación simultánea de tres nuevas resonancias magnéticas en Mallorca ha sido un hito, hasta ahora inédito, alcanzado por Juaneda Hospitales, al que hay que sumar la puesta en marcha de la nueva RM de Mahón, para la cual hubo que llevar a Menorca una grúa especial, lo que da una idea de la dificultad de estos procesos, especialmente complejos en lo que se refiere al traslado y mantenimiento de los grandes electroimanes.