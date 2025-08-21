Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La caminata japonesa se ha convertido en el método más recomendado por los expertos, si tienes más de 55 años oblígate de nadar y de hacer yoga. Es importante mantenerse en forma, por lo que realmente necesitamos en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles en los que todo puede acabar siendo posible. Es importante estar en forma a medida que cumplimos años.

Los años pasan y el cuerpo lo va notando, aunque la realidad es que necesitamos estar en plena forma a medida que vamos cumpliendo años. Por lo que, quizás, deberemos empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Hasta el momento, quizás no hubiéramos tenido en cuenta un yipo de actividad que podemos hacer desde ya mismo. No necesitamos nada más que un pequeño cambio que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas. Prepara las zapatillas de hacer deporte y entra en la llamada caminata japonesa que te cambiará la vida.

Ni hacer yoga ni nadar

No será necesario tener ninguna indumentaria de más para conseguir aquello que deseamos y más. Esa idea de que tendremos que empezar a pensar en una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marque estos días que tenemos por delante, el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Es importante estar muy pendientes de este tipo de detalles en los que todo puede acabar siendo clave, con ciertas novedades que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Llegará el momento en el que todo puede acabar siendo clave.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que deberemos aplicar, con el paso del tiempo, será mucho más sencillo hacer ejercicio en casa que salir a nadar a una piscina o al mar. Ahorraremos desplazamientos y dinero, no sólo haciendo yoga en casa, algo que puede costarnos menos de lo que nos imaginaríamos.

En esencia estaremos ante un tipo de actividad física que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Será cuestión de ponernos manos a la obra con un cambio que puede llegar en cualquier momento.

Si tienes más de 55 años puedes empezar a practicar la caminata japonesa

La caminata japonesa es una de las actividades más recomendables si tienes más de 55 años. Una forma de practicar un ejercicio adecuado a nuestro día a día, de tal forma que conseguiremos un plus de buenas sensaciones. En el mes de las buenas sensaciones, tocará estar preparados para disfrutar de este tipo de práctica.

Parece imposible, pero en sólo 30 minutos podemos conseguir mantenernos en forma. La caminata japonesa es el método infalible para estar en plena forma que nos promete buenos resultados con este sistema que se ha convertido en uno de los más buscados del momento. Se puede hacer realidad el sueño de estar en forma con un pequeño gesto que puede acabar siendo esencial en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de Vitonica: «Caminar es una actividad muy recomendable en todas las etapas de la vida. Sin embargo, la forma en que lo realizamos puede ser determinante de su efectividad para ponernos en forma. Así, la llamada caminata japonesa ofrece muchos beneficios y sólo requiere de 30 minutos diarios. Además, está avalada por expertos y estudios científicos. Utilizando las bases del HIIT o entrenamiento a intervalos de alta intensidad, la caminata japonesa propone realizar un entrenamiento de solo 30 minutos cada día, pero alternando intervalos de diferentes intensidades. Así, continúa siendo una alternativa de bajo impacto articular pero que puede ayudar en gran medida a ponernos en forma, al estimular la quema de grasas, reducir la presión arterial, controlar la glucosa en sangre, y además, mejorar la capacidad aeróbica».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay estudios que respaldan este método y ya en 2007 constataron que este tipo de práctica puede ser especialmente beneficiosa en personas mayores, en los que se demostró que mejora la presión arterial, los niveles de colesterol, la fuerza en las piernas, la glucosa en sangre y también el estado físico, al incidir directamente la capacidad aeróbica.

De hecho, Saurabh Sethi, médico especializado en gastroenterología y hepatología de la Universidad de Harvard y Stanford, ha reconocido en redes sociales las virtudes de este método que puede completarse en sólo 30 minutos diarios».

Lo mejor de esta caminata es que vamos cambiando de verlocidad para conseguir aquello que deseamos: «El método japonés para caminar solo 30 minutos diarios y ponernos en forma establece que durante unos 3 a 5 minutos iniciales debemos realizar una marcha relajada a modo de calentamiento, para luego intercalar intervalos de 3 minutos de paso moderado (a 70% aproximadamente de la capacidad aeróbica máxima) y 3 minutos de caminata lenta (a 40% de la capacidad aeróbica máxima).

Alternando estos intervalos unas cinco veces completaremos un entrenamiento de 30 minutos que con sólo caminar puede producir grandes resultados en nuestro cuerpo».