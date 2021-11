Durante la época de otoño/invierno es normal que la tos y los constipados estén a la orden del día. Acaba siendo una molestia porque es incómodo, pueden salir otros síntomas y además se confunde con rasgos de la Covid, especialmente entre los vacunados. Veamos cómo evitar y aliviar la tos.

Según Dosfarma, la tos es un mecanismo de defensa del organismo para despejar la garganta y las vías respiratorias de agentes extraños y secreciones. Entonces, aunque sea una molestia, resulta que es necesaria para que el cuerpo se proteja y elimine todo aquello que irrita u obstruye el aparato respiratorio.

Cómo debemos evitar y eliminar la tos

Comer adecuadamente

Una dieta equilibrada y sana es lo más factible para evitar la tos y el resto de síntomas como los resfriados. Pues el secreto es reforzar el sistema inmunitario.

Así se aconseja tomar vitaminas A, B2, C, D y E, el zinc, el selenio y los ácidos grasos omega-3 son algunos de los nutrientes imprescindibles para unas defensas fuertes este invierno. Esto lo podemos conseguir a través de diversos alimentos, tales como pescados azules, verduras y hortalizas, y fruta.

Dejar de fumar

Aunque ya lo deberíamos saber, fumar perjudica nuestra salud. El tabaco es uno de los peores compañeros para la tos, de hecho, uno de los motivos por los que se produce la “tos matutina” es por la necesidad del cuerpo de hacer una limpieza bronquial expulsando las secreciones acumuladas durante la noche de las vías respiratorias. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo de lado.

Abrir los espacios

Con la covid, en interiores, lo ideal es ventilar los espacios. Pero no hace falta durante todo el día, puesto que si no el frío entra en casa y entonces también nos podemos constipar. Si ventilamos unos minutos por la mañana, especialmente en casa, evitaremos que el ambiente se reseque. Las calefacciones, aunque no lo creemos, llegan a irritarnos la garganta y hacernos toser.

Los humidificadores y purificadores son otra opción para reducir o prevenir la tos, ya que hacen que el aire que llega a los pulmones esté limpio de bacterias.

Limpiarnos las manos

Es otra de las máximas que ya sabemos y que nos ha dejado la covid, sea con agua y jabón, o bien con gel, es importante limpiarlas cada vez que tocamos algo.

Dosfarma nombra que es importante no tocarse la cara (especialmente los ojos o la nariz) hasta habérnoslas lavado, para evitar la entrada en el organismo de algún patógeno.

Limpiar la nariz

Es otra de las cosas que podemos hacer para evitar y aliviar la tos. Y es necesario con el fin de evitar la obstrucción de las vías respiratorias. Se aconseja hacer uso de uno solución fisiológica, tanto para grandes como para pequeños.