Unicaja Baloncesto inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

Esta semana arranca la actividad para los jugadores del Unicaja Baloncesto, que han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con un chequeo médico que incluye exploraciones cardiológicas, traumatológicas y maxilofaciales, así como análisis clínico. Estos días los jugadores regresan de sus vacaciones incorporándose a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante las pruebas médicas en Quirónsalud Málaga y evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena.

Los más madrugadores este curso han sido Kendrick Perry, Nihad Djedovic, y dos de las nuevas caras de esta temporada, James Webb III y Emir Sulejmanovic, quienes este mismo lunes ya han iniciado el proceso.

Hoy, jueves 21 de agosto, la plantilla vuelve a los entrenamientos en grupo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en una doble sesión por la mañana y con balón en pista por la tarde.

A final de la semana estarán integrados todos los jugadores a excepción de los internacionales; esto es, Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda.

El viernes 22 tendrá lugar el tradicional desayuno de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga con los medios de comunicación.

El Unicaja afrontará su primer partido de pretemporada el próximo domingo 31 en Melilla frente al Melilla Baloncesto, al que seguirán el XIV Torneo Costa del Sol, del 5 al 7 de septiembre contra el Alba Berlín y Real Madrid, y la Copa de Andalucía frente al Coviran Granada el sábado 13 de septiembre. A partir de ahí la temporada oficial dará comienzo con la disputa de la Copa FIBA Intercontinental en Singapur (del 18 al 21 de septiembre) y la Supercopa Endesa (27 y 28 de septiembre) en Málaga y ya la Liga Endesa el fin de semana del 4 o 5 de octubre y la BCL el 8 de octubre.

Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Unicaja Baloncesto

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, Servicio Médico Oficial de los torneos Premier Padel Tour disputados en Sevilla, Málaga, Madrid y de las ‘Finals’ disputadas en Barcelona. Asimismo, colabora con diversos clubes de fútbol, balonmano o baloncesto, como el Unicaja Baloncesto de Málaga, del que el Hospital Quirónsalud Málaga es proveedor médico oficial.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.