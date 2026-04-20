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El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Santiago Serrano, ha afirmado que la recuperación de la carrera profesional sanitaria «no es ningún logro del PSOE, sino la consecuencia de 11 años de engaños de Emiliano García-Page a los profesionales sanitarios».

La carrera profesional sanitaria es un sistema de reconocimiento dentro del ámbito público de salud que valora la experiencia, formación, competencias y desempeño de los profesionales a lo largo de su trayectoria laboral. Además, se considera una herramienta clave para incentivar la calidad asistencial, la motivación y el desarrollo continuo del personal sanitario.

Así, el popular ha indicado que este proceso «ha sido un recorrido marcado por promesas incumplidas, excusas y negativas reiteradas», ya que que durante todo este tiempo el Ejecutivo autonómico ha rechazado en numerosas ocasiones recuperar este derecho.

«Lo que ahora se va a llevar a cabo no es ni más ni menos que un acto de justicia que se ha hecho demorar demasiado tiempo», ha afirmado, por lo que esta decisión llega únicamente por la presión ejercida por los profesionales sanitarios, los sindicatos y el propio Partido Popular.

En este sentido, ha incidido en que el Gobierno regional ha sostenido durante meses argumentos que «han quedado desmontados», como la supuesta necesidad de una ley específica, la falta de financiación o incluso la advertencia de recortes en personal e inversiones. «Todo era falso y Page solo buscaba justificar la inacción», ha señalado.

«Consecuencias nefastas»

Igualmente, Serrano ha advertido de que esta demora ha tenido consecuencias «nefastas» tanto para los profesionales como para los pacientes de Castilla-La Mancha, afectando directamente a la calidad asistencial.

«El deterioro del sistema sanitario es evidente, con listas de espera disparadas y con pacientes que sufren en primera persona las consecuencias de una gestión ineficaz», ha indicado.

Por todo ello, el dirigente del PP ha reiterado que la recuperación de la carrera profesional sanitaria «no puede utilizarse como propaganda», sino que debe entenderse como «una obligación que el Gobierno regional ha incumplido durante más de una década».

«Hoy no estamos ante un gesto del PSOE, sino ante la rectificación obligada tras años de errores que han perjudicado gravemente a la sanidad de Castilla-La Mancha», ha concluido Serrano.

Pliegue sindical

El acto de firma de la reactivación de la carrera profesional –que han refrendado los sindicatos Satse, SAE, CSIF, UGT, CCOO, CESM y Usicam-, ha contado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el director gerente del Sescam, Alberto Jara.

Para el director gerente del Sescam, ha reconocido que este acuerdo se ha sumado en el tiempo: «No es una decisión aislada, un instante o de un único esfuerzo, sino de la suma de muchas voluntades que van creciendo y sumando en el tiempo y se alinean avanzando en una dirección». «Esto es lo que representa el pacto que se acaba de firmar y es resultado de un compromiso y una dedicación sostenida en el tiempo», ha manifestado.