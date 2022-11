Julián Revilla: “Es un hecho que sube el número de jóvenes que optan por comprar en lugar de alquilar»

Fact checked

Jóvenes que van a vivir peor que sus padres, adolescentes que dejan los estudios antes de tiempo, una inflación galopante, pisos en alquiler inalcanzables, sueldos que no llegan para nada. Esta es la desoladora situación en la que viven hoy día la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes. Una situación que representa hoy por hoy la máxima preocupación de las familias por encima de otros problemas políticos. Una realidad que genera incertidumbre, pesimismo y desazón. ¿Están los jóvenes de hoy destinados a tener una peor calidad de vida de la que disfrutaron sus padres e incluso sus abuelos? ¿Se plantean ante dicha situación muchos la idea de volver a comprar un piso en lugar de alquilar? Esto último se ha convertido en una titánica tarea si no se tienen unos ahorros o avales lo suficientemente sólidos para poder dar el paso. Muchos optan por el clásico compartir piso, pero eso también tiene una determinada fecha de caducidad. En Ok Diario hablamos con Julián Revilla, socio fundador de Hogares Group sobre este preocupante asunto que afecta a miles de familias

Pregunta.-La inflación está haciendo que los pisos se disparen en alquiler y es un gran problema para las rentas de la gente joven que no suben y se ven abocados o a compartir piso o a posponer el independizarse. ¿Lo ven como un problema? ¿Creen que esto es algo que pasará o que irá en aumento?

Respuesta.- La subida del pago de la mensualidad del alquiler está haciendo que mucha gente joven se plantee poder comprar en vez de alquilar ya que con unos ahorros mínimos y a través de departamentos financieros, en nuestro caso Finanhogar, se les puede conseguir una cuota hipotecaria más baja que la mensualidad del alquiler. Lo normal es que con la subida de la inflación los vendedores tengan que ajustar un poco los precios de venta haciendo que cada día sea más interesante la compra que el alquiler.

P.-Una de las grandes quejas de la gente cuando tiene que alquilar un piso nuevo son las condiciones que la mayoría tacha de abusivas como presentar un aval bancario de seis meses, o pagar una fianza de 4 más la comisión de la agencia, es decir, que el gasto se dispara y muchos no pueden. ¿Creen que si las leyes protegieran más a las familias que arriendan esto no tendría que hacerse? ¿Dónde ve usted una solución media y satisfactoria para ambas partes?

R.-Por supuesto el miedo a que el inquilino no pague y los problemas de los arrendatarios de poder desalojar a unos inquilinos que no cumplen con su obligación, están perjudicando a los que sí pagan religiosamente ya que los propietarios tienen miedo. Estamos hablando de pequeños propietarios que a lo mejor necesitan esa renta para poder vivir, no hablamos de grandes corporaciones. Las leyes ahora mismo no van lo suficientemente rápida para desalojar al inquilino moroso lo que hace que el que alquila una vivienda lo haga con una inseguridad profunda, de ahí que pida tantas garantías. Unas garantías que muchos no pueden asumir y que afectan a todos. Cuando nos entra en la empresa un propietario siempre le recomendamos que contrate un seguro ya que, en caso de impago, se asegura el cobro de la mensualidad al propietario, así como de llevar a cabo las acciones legales para desalojar al inquilino que no paga. De esta manera estamos logrando que los propietarios acepten dos mensualidades como máximo de fianza.

P.-Muchos jóvenes, ante la situación del alquiler, están optando por volver a la compra. Tal y como está ahora mismo la inflación y sabiendo lo que sabemos, ¿qué recomendación haría a la hora de comprar una vivienda? ¿Cree que las autoridades deberían dar mayores facilidades a los propietarios para alquilar?

R.-Es un hecho que están subiendo los jóvenes que optan por comprar en lugar de alquilar ya que es mucho más rentable. Estamos ahora mismo en un momento donde merece la pena invertir parte de los ahorros en la entrada de una vivienda comprando una con una cuota hipotecaria más baja que la mensualidad a pagar en un alquiler y consiguiendo, además, poder acceder a una vivienda con mejores prestaciones. En nuestra empresa estamos ahora mismo aprovechando para conseguir a nuestros clientes menores de 35 años y empadronados en la Comunidad de Madrid, la hipoteca que otorga el 95% del precio de compra, teniendo que aportar menos cantidad a la hora de dar una entrada y, a su vez, facilitando la compra a la gente más joven y que suele tener nóminas más bajas y menos ahorros.