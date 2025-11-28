Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria de carácter urgente que afecta a un lote específico de agua mineral natural distribuida en varias regiones del país. La medida de seguridad se ha tomado tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo que puede suponer un riesgo para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables.

La marca implicada en este aviso es Fuente Madre. La notificación fue trasladada a la AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), a partir de un control realizado por las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Identificación del producto afectado

Es fundamental recalcar que la alerta no se extiende a toda la producción de la marca, sino únicamente a un lote claramente definido. Se trata del agua mineral natural envasada en formato de botella de 1,5 litros que cuenta con las siguientes especificaciones:

Marca: Fuente Madre

Número de Lote : 1 040725

: Fecha de caducidad: 31/12/2027

La distribución inicial de las unidades de este lote se registró en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. No obstante, las autoridades no descartan que, debido a los canales de comercialización, el producto haya podido ser redistribuido a otros puntos del territorio nacional.

Recomendaciones para la población

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria patógena oportunista, común en el medio ambiente, que puede causar infecciones serias. Aunque rara vez representa un peligro para personas sanas, su presencia es motivo de preocupación ya que implica un incumplimiento de los criterios de calidad microbiológica y puede afectar a individuos cuyo sistema inmunitario está debilitado, enfermos o con ciertas condiciones médicas preexistentes.

Por ello, la AESAN insta a todos los ciudadanos que posean en sus hogares envases de Agua Mineral Natural Fuente Madre que coincidan con el lote 1 040725 a que se abstengan de consumirlos. Se recomienda a los consumidores devolver el producto al punto de venta y seguir las indicaciones de las autoridades autonómicas, quienes ya están verificando la retirada efectiva de todas las unidades afectadas de los canales de comercialización para salvaguardar la seguridad alimentaria.