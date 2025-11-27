Fact checked

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una importante advertencia sobre la presencia de fragmentos de material impropio en una popular sopa deshidratada de venta en supermercados, lo que ha desencadenado la retirada inmediata de varios lotes.

El producto afectado es la sopa de pollo con fideos de la reconocida marca Knorr. Las autoridades sanitarias, tras recibir una notificación original de Rumanía, han confirmado la detección de piezas de metal y caucho en el contenido de algunos envases, un riesgo que puede comprometer seriamente la salud de los consumidores.

Identifica los lotes peligrosos

Para tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, es crucial revisar la información del envase. Los lotes contaminados y que bajo ninguna circunstancia deben ser consumidos son:

Lotes: 527922C93 y 528022C93

Fecha de caducidad: abril de 2027

Peso de la unidad: 63 gramos

La distribución inicial de estos lotes se ha confirmado en varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque la AESAN no descarta que hayan podido llegar a otras regiones a través de redistribuciones.

Recomendación urgente para los consumidores

La principal recomendación de la AESAN es clara: si posee en su despensa alguno de los envases con los números de lote y fecha de caducidad indicados, absténgase de consumirlo. Aunque el fallo fue detectado gracias a los protocolos de autocontrol de la propia empresa, la prioridad es evitar cualquier riesgo de lesión o problema gastrointestinal derivado de la ingesta de estos cuerpos extraños.

Se aconseja desechar el producto o contactar con el punto de venta para gestionar su devolución, informando siempre de la existencia de esta alerta sanitaria.