Alerta sanitaria en España por estos quesos del supermercado: las marcas afectadas por listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia urgente a nivel nacional tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en varias partidas de queso. El foco de la alerta se centra en productos de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, que ha sido distribuido en múltiples puntos de la geografía española.
La notificación, originada por las autoridades sanitarias de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha puesto en marcha la retirada inmediata de una serie de lotes específicos.
Marcas y productos peligrosos
Los consumidores deben extremar la precaución y evitar el consumo de los quesos implicados, que pertenecen a cuatro marcas distintas. La distribución inicial de los productos se localizó en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, si bien la AESAN no descarta que hayan podido ser redistribuidos a otras comunidades autónomas.
A continuación, se detalla la información clave para identificar los productos afectados y proceder a su devolución:
|Marca
|Producto
|Lote
|Fechas de caducidad
|Peso de unidad
|Observaciones
|Beiardi
|Queso mezcla madurado con leche cruda
|2528410
|29/09/2026
|500 g
|Refrigerado
|Beiardi
|Queso mezcla madurado con leche cruda
|2528430
|09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026
|3 kg
|Refrigerado
|Beiardi
|Queso mezcla madurado con leche cruda
|2528410
|16/09/2026
|200 g
|Refrigerado
|La Borda de Agort
|Queso mezcla madurado con leche cruda
|2528410
|12/09/2026
|3 kg
|Refrigerado
|Udabe
|Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado
|2528410
|22/10/2026
|250 g
|Refrigerado
|Eroski
|Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado
|2528410
|07/10/2026
|250 g
|Refrigerado
Recomendaciones sanitarias ante la listeriosis
La AESAN insta a todas las personas que posean alguno de los quesos listados a abstenerse de consumirlos y a devolverlos al punto de venta.
La listeriosis, la enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, puede provocar síntomas leves y gastrointestinales, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, similares a una gripe. Sin embargo, en poblaciones de riesgo, la infección puede ser grave.
Se recomienda especialmente a las personas que pertenezcan a grupos vulnerables (como mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas o de edad avanzada) que, si han consumido cualquiera de estos productos y presentan alguna sintomatología compatible con la listeriosis, acudan de inmediato a un centro de salud. El periodo de incubación puede ser largo, por lo que es vital la vigilancia y la consulta médica ante cualquier síntoma.