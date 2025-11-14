Alerta sanitaria en España por estos quesos del supermercado: las marcas afectadas por listeria

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia urgente a nivel nacional tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en varias partidas de queso. El foco de la alerta se centra en productos de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca, que ha sido distribuido en múltiples puntos de la geografía española.

La notificación, originada por las autoridades sanitarias de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha puesto en marcha la retirada inmediata de una serie de lotes específicos.

Marcas y productos peligrosos

Los consumidores deben extremar la precaución y evitar el consumo de los quesos implicados, que pertenecen a cuatro marcas distintas. La distribución inicial de los productos se localizó en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, si bien la AESAN no descarta que hayan podido ser redistribuidos a otras comunidades autónomas.

A continuación, se detalla la información clave para identificar los productos afectados y proceder a su devolución:

Marca Producto Lote Fechas de caducidad Peso de unidad Observaciones Beiardi Queso mezcla madurado con leche cruda 2528410 29/09/2026 500 g Refrigerado Beiardi Queso mezcla madurado con leche cruda 2528430 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026 3 kg Refrigerado Beiardi Queso mezcla madurado con leche cruda 2528410 16/09/2026 200 g Refrigerado La Borda de Agort Queso mezcla madurado con leche cruda 2528410 12/09/2026 3 kg Refrigerado Udabe Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado 2528410 22/10/2026 250 g Refrigerado Eroski Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado 2528410 07/10/2026 250 g Refrigerado

Recomendaciones sanitarias ante la listeriosis

La AESAN insta a todas las personas que posean alguno de los quesos listados a abstenerse de consumirlos y a devolverlos al punto de venta.

La listeriosis, la enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, puede provocar síntomas leves y gastrointestinales, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, similares a una gripe. Sin embargo, en poblaciones de riesgo, la infección puede ser grave.

Se recomienda especialmente a las personas que pertenezcan a grupos vulnerables (como mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas o de edad avanzada) que, si han consumido cualquiera de estos productos y presentan alguna sintomatología compatible con la listeriosis, acudan de inmediato a un centro de salud. El periodo de incubación puede ser largo, por lo que es vital la vigilancia y la consulta médica ante cualquier síntoma.