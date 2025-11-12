Amantes del queso: lo que acaba de sacar Mercadona es una locura y tenéis que probarlo ya

¿Sabías que Mercadona es uno de los supermercados de los que siempre se habla cuando se trata de encontrar los mejores quesos? Sabemos que ya hace años, la cadena de Juan Roig cuenta con quesos exquisitos, algunos de ellos incluso premiados mundialmente, pero su último lanzamiento es algo que va a enloquecer a cualquier amante del queso. Se trata del nuevo queso curado de oveja con jalapeños… sí, sí, jalapeños. Algo que nadie esperaba y que ha provocado una auténtica locura entre los más curiosos del lineal de refrigerados.

De hecho, podemos decir que es un queso viral si tenemos en cuenta, la gran cantidad de vídeos que en los últimos días encontramos en redes sociales. En ellos, son muchos los creadores de contenido que hablan de lo interesante de este queso. En especial resaltan ese toque picante que evidentemente aporta la salsa de jalapeño, de modo que son muchas las personas que corren ahora a su Mercadona más cercano para intentar hacerse con una cuña y comprobar si es tan delicioso como parece. Así que si eres amante del queso y te gustan además los contrastes potentes, este es el que debes probar esta temporada. Quién sabe, puede que se convierta en tu favorito y mejor que no lo dejes escapar antes de que se agote.

El queso más sorprendente llega a Mercadona

El nuevo queso curado de oveja con jalapeño Hacendado es una pieza de unos 260 gramos, con un precio aproximado de 5,54 euros, elaborada por Valle de San Juan (Palencia), una empresa que tiene amplia experiencia en quesos curados de alta calidad. A simple vista, ya llama la atención, ya que en la cuña podemos ver como tiene pequeñas vetas verdes del jalapeño, que hacen que te preguntes cómo debe saber un queso como este.

Pero cuando lo pruebas entiendes el porqué es tan viral. Tiene una textura firme que siempre se nota con el curado de oveja, pero a la vez se nota ese sabor picante de la salsa de jalapeño, aunque va apareciendo poco a poco y de forma gradual. De hecho no es un picante que abrume, sino ese toque que despierta el paladar y hace que quieras repetir.

Su corteza es comestible, lo que lo hace perfecto para disfrutarlo tal cual, cortado en finas lonchas o en dados. Además, se presta a muchas combinaciones: con pan artesano, acompañado de miel, frutos secos o incluso sobre una hamburguesa gourmet.

Ingredientes y valor nutricional

Como podemos leer en la etiqueta, este queso se hace con leche pasteurizada de oveja, salsa de jalapeño verde (mínimo 2 %), sal, cuajo, fermentos lácticos y una cuidada mezcla de estabilizantes y acidulantes que mantienen su textura firme y cremosa. Su origen es español y, como el resto de la gama Hacendado, se conserva en refrigeración entre 2 y 8 grados.

En cuanto a su información nutricional, por cada 100 gramos aporta 463 kcal, con 39 g de grasa (28 g de ellas saturadas), 26 g de proteínas, 1 g de hidratos de carbono y 1,6 g de sal. Es un producto energético, pensado para consumir con moderación, pero muy nutritivo por su alto contenido en proteínas y calcio.

No contiene azúcares añadidos y, al ser un queso curado, su sabor se concentra y gana fuerza con los días, lo que lo convierte en una elección perfecta para quienes disfrutan del queso con cuerpo.

Un acierto para los amantes del queso con personalidad

Mercadona ha conseguido unir dos conceptos que, a priori, no parecerían encajar: el sabor clásico y tradicional del queso de oveja curado con la chispa picante del jalapeño. El resultado es un producto atrevido, sabroso y equilibrado, que está conquistando a quienes buscan algo diferente sin renunciar a la calidad.

Los amantes del queso lo están incorporando a sus tablas de aperitivos o utilizándolo como ingrediente estrella en tostas, nachos o incluso pizzas caseras. Su versatilidad es uno de sus mayores puntos fuertes: combina bien con vinos blancos jóvenes, cervezas artesanales e incluso con mermeladas de higo o tomate, que contrastan de forma deliciosa con el picante.

Además, su tamaño compacto y el precio de 5,54 euros lo convierten en un capricho asequible, ideal para disfrutar en reuniones o como detalle para sorprender a invitados. No es de esos productos que se compran por impulso y luego se olvidan en la nevera; es de los que se acaban rápido y dejan ganas de repetir.

El éxito de los quesos de Mercadona

No es la primera vez que Mercadona acierta con un queso fuera de lo común. En los últimos años, la cadena ha lanzado propuestas que han llamado la atención incluso fuera de España, como su queso mezcla curado de oveja y vaca, premiado en certámenes internacionales o el de trufa o el que tenía tiempo atrás, de naranja. Su estrategia es clara: ofrecer productos con sabor tradicional, pero con un punto innovador que conecte con los consumidores actuales.

Y ahora, con este nuevo queso de oveja con jalapeño, Mercadona amplía su gama de sabores y demuestra que la innovación también tiene cabida en los productos más clásicos. No se trata sólo de vender queso, sino de generar curiosidad, conversación y nuevas experiencias. Y eso, una vez más, lo ha conseguido.