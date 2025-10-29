Fact checked

La falsificación de productos sanitarios no es un problema menor: implica poner en circulación artículos que no cumplen las normas de calidad, seguridad ni eficacia. En el caso de los preservativos, las consecuencias pueden ser especialmente graves: roturas, fugas, reacciones alérgicas o la pérdida de protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no deseados.

Por eso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una alerta al detectar unidades falsificadas de la marca Durex distribuidas en comercios españoles. Mediante esta advertencia, se pretende salvaguardar la salud pública y forzar la retirada urgente del mercado de los productos afectados.

¿Qué modelos están implicados?

Según el aviso oficial más reciente, la AEMPS ha identificado preservativos falsificados de estos modelos:

La falsificación fue localizada en un establecimiento comercial de Salamanca, aunque la alerta se extiende a todo el territorio nacional, pues no se descarta que existan más ejemplares circulando.

La empresa distribuidora oficial en España, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., ha confirmado que el lote falsificado corresponde al lote original del producto Durex Fetherlite (3 unidades), fabricado en 2011 y con caducidad 09/2016, lo que evidencia el uso de un lote antiguo para disfrazar la falsificación.

Riesgos por su uso

Aunque la alerta oficial no enumera efectos clínicos específicos, los expertos coinciden: un preservativo falsificado puede presentar graves deficiencias técnicas, tales como: