El chef David Guibert ha dado un truco para que las verduras queden doradas y sabrosas

El chef David Guibert ha desvelado un truco para que las verduras queden doradas y sabrosas cuando se cocinan en la sartén. Este experto en la materia ha dado con una clave y está en el aceite de oliva virgen extra. Según este profesional, nunca se tendrá que verter directamente en la sartén porque esto perjudicará al proceso de cocinado de unos alimentos que tienen que estar en nuestra dieta diaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco que ha desvelado este chef experto para cocinar verduras.

Las verduras son uno de los alimentos más importantes e imprescindibles dentro de la dieta mediterránea, que es orgullo de España para el resto del mundo. Camino de la Navidad, que es la época más bonita del año y también de excesos, siempre es bueno coger carrerilla en el mes de noviembre para intentar mantener una dieta sana y equilibrada para rebajar algunos kilos de cara a un mes de diciembre que siempre se caracteriza por el mayor consumo de dulce, carnes, mariscos… y también alcohol.

Por ello, el consumo de verduras en el día a día es obligatorio. Este alimento aporta un gran número de nutrientes con muy pocas calorías y este es un motivo de peso para que siempre estén añadidas en un plato. Ya sea acompañando a una carne o un pescado como guarnición, en forma de parrillada, maridando con un arroz o en muchos de los guisos en los que se pueden añadir.

El brócoli, las espinacas, tomates, ajo o la alcachofa son las verduras que más beneficios aportan gracias a que contienen vitaminas A, C, E, K, son ricas en minerales como el potasio, en fibra, tienen un alto contenido en agua y también son antioxidantes. Es decir, favorecen al buen funcionamiento del sistema inmune, el tránsito intestinal, el corazón, los huesos, la piel y reducen la inflamación. Sabido es por todos que las verduras favorecen a todas las partes del cuerpo humano.

El truco de un chef experto con las verduras

El chef David Guibert ha desvelado un truco para que las verduras queden doradas y sabrosas cuando se cocinan en la sartén. En un vídeo publicado en las redes sociales, este experto en la materia recomendó no verter directamente el aceite en la sartén y sí hacerlo sobre el producto para que la textura de este alimento mejore durante el proceso de cocinado. «Un error muy común al cocinar verduras y carnes a la plancha es agregar el aceite a la sartén; es mejor sumarlo al alimento», avisó a los ciudadanos sobre el mejor proceso de elaboración de unas verduras en la sartén.

Para ello, este experto en la materia recomienda un truco bien sencillo: cortar las verduras, colocarlas en un recipiente y verter un pequeño chorro de aceite de oliva virgen extra sobre el producto. Después de removerlo bien, para que se impregnen bien los jugos, se tendrá que echar a una sartén caliente con el fuego fuerte y sin estar abarrotada de verduras. «Mucha gente añade el aceite a la sartén, pero es mejor incorporarlo directamente a la carne o la verdura», afirma este chef sobre el mejor método para cocinar verduras. Este proceso también se puede seguir a la hora de elaborar carnes, donde el aceite es mejor aplicarlo al producto antes que a la sartén.